"Samsung, 2021'de Katlanabilir Telefonlara Yoğunlaşacak"

Samsung CEO'su Koh Dong-jin'in katlanabilir ekranlı telefonlarla ilgili yaptığı bir açıklamayla ilgili araştırma yapan Nikkei Asia, dikkat çekici bilgilere ulaştı. Edinilen bilgilere göre Samsung, 2021 yılında iki farklı katlanabilir ekranlı telefon duyuracak. Bu durum, şirketin Galaxy Note serisinden vazgeçmiş olabileceğini düşündürüyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki aylar için yaptığı bir açıklamadan bahsetmiştik. CEO Koh Dong-jin tarafından yapılan açıklamalara göre Samsung, mikroçip sektöründe yaşanan kıtlık nedeniyle 2021 model Galaxy Note ailesini duyurmayabilirdi. Aynı isim, bu kez kafaları daha fazla karıştıracak bir açıklama yaptı.

Koh Dong-jin'in yaptığı açıklamalara göre Samsung, 2021 yılında katlanabilir ekranlı telefon üretimini artırmayı planlıyor. Bu açıklama, Galaxy Note ailesinin katlanabilir ekranlı telefonlardan daha arka plana itildiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Konuyla ilgili araştırma yapan Nikkei Asia isimli gazete ise Samsung'un bu yıl, 2 katlanabilir ekranlı telefon duyurabileceği bilgisine ulaşmış durumda. Üstelik bu telefonlar, iki kez katlanabilen mekanizmaya sahip olabilir.

Samsung, katlanabilir telefonların Galaxy Note kadar popüler olmasını istiyor

Nikkei Asia'nın ulaşmayı başardığı ve konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi olan bir kaynak tarafından yapılan açıklamalara göre Samsung, katlanabilir ekranlı telefonlarının en az Galaxy Note ailesi kadar popüler olmasını istiyor. Hatta şirket, bu amacına ulaşabilmek için de 2021 yılı için çok iddialı bir hedef belirlemiş. Ancak isimsiz kaynağa göre mikroçip sektöründe yaşanan sorunlar, Samsung'un belirlediği hedef için büyük bir engel.

Sektör analistlerine göre Samsung, katlanabilir ekranlı telefonlara yönelerek daha fazla kar elde etmeyi amaçlıyor. Öte yandan, Samsung'un Galaxy Note serisi ile ilgili vazgeçme planları da yıllardır dile getiriliyor. Gelen son haberler ise Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonlar uğruna Galaxy Note ailesinden vazgeçebileceğini ortaya koyuyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadan, Galaxy Note ailesinin geleceğine yönelik bir tahminde bulunmak çok güç.