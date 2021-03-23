Bir pazar araştırma şirketi tarafından edinilen bilgilere göre Apple, iPhone 13 modellerinde kullanılacak 120 Hz LTPO ekranlar için yine Samsung ile anlaşma yapacak. Apple'ın kullanacağı yeni ekranlar, daha yüksek yenileme hızına rağmen daha düşük güç tüketimine sahip olacak.

Geçtiğimiz ekim ayında tüketicilerin beğenisine sunulan iPhone 12 ailesi, gerek iPhone 4 ve iPhone 5 modellerini hatırlatan düz metal çerçeveleri, gerek kamera iyileştirmeleri, gerekse performans yükseltmeleri ile pek çok kişi için yılın en iyi akıllı telefonlarıydı. Ancak tüm özelliklerine rağmen iPhone 12 ailesinin de önemli bir eksiği bulunuyordu: Ekran yenileme hızı.

Geride bıraktığımız yılda neredeyse tüm Android amiral gemileri 90 ya da 120 Hz ekran yenileme hızı sunmasına rağmen Apple, iPhone 12 modellerinde 60 Hz standart yenileme hızı sunmaya devam etmişti. Ancak pazar araştırma şirketi UBI Research tarafından edinilen ve The Elec tarafından yayınlanan bilgilere göre bu durum, iPhone 13 ile birlikte değişecek.

Apple, Samsung'un LTPO ekranları ile iPhone 13'te 120 Hz yenileme hızı sunacak

Paylaşılan bilgilere Samsung Display, bu yıl içinde en büyük müşterisi olan Apple’ın yeni iPhone modelleri için mevcut OLED ekran üretimini düşük sıcaklıklı polikristalin silikon (LTPO) TFT ekranlar ile değiştirecek. LTPO ekranın yeni iPhone’lar için en büyük artışı daha düşük güç tüketimi ve maksimum 120 Hz’e varan değişken ekran yenileme hızı olacak.

Aslına bakacak olursak Apple, LTPO ekranları Apple Watch modellerinde zaten kullanıyor ve statik görüntüler sırasında yenileme hızını 1 Hz’e kadar düşüren LTPO teknolojisi, çok ciddi bir güç tasarrufu sağlıyor. Şu an için iPhone 13’te yer alacak LTPO ekranın minimum kaç Hz yenileme hızı sunacağı bilinmiyor ancak en yüksek 120 Hz yenileme hızı sunmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo da iPhone 13 ile birlikte Apple’ın LTPO ekran teknolojisinden faydalanacağını doğruluyor. Sorun şu ki; Kuo’nun açıklamalarına göre Apple, 120 Hz destekli LTPO ekranları yalnızca iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde kullanacak. Bir diğer deyişle uygun fiyatlı bir iPhone 13 ya da iPhone 13 mini aldığınızda 120 Hz ekranın avantajlarından faydalanamayacaksınız.