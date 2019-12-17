İddia: Samsung Galaxy Note10 Lite FCC Onayı Aldı

Bugün ortaya atılan iddialara göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Note10 Lite cihazı için FCC uygunluk belgesi aldı. Bu yazımızdaysa özellikler ve fiyatlandırma dâhil olmak üzere telefon hakkında ortaya atılan tüm iddialara yakından bakacağız.

Son günlerde paylaşılan haberlerden öğrendiğimize göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Samsung Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite modelleri üzerinde çalışıyordu. Amiral gemilerinin hafifletilmiş versiyonları olacağı söylenen bu telefonlar hakkında bugün yepyeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Bir anda ortalıkta dolaşmaya başlayan söylentilere göre Galaxy Note10 Lite, FCC uygunluk belgesi alarak resmen kesinleşmiş oldu. Paylaşılan liste de cihazın adı açık bir şekilde belirtilmese de farklı kaynaklar, SM-N770F model numarasına sahip bu akıllı telefonun Galaxy Note10 Lite’a ait olduğunu öne sürüyor.

Samsung Galaxy Note10 Lite neler sunacak?

Samsung’un bütçe dostu telefonu olması beklenen Galaxy Note10 Lite, şu ana dek bildiklerimize göre geçtiğimiz yılın amiral gemisi olan Galaxy Note9 ile benzer özellikleri paylaşacak. Buna göre gücünü Exynos 9810 (10 nm) yonga setinden alması beklenen cihaz, bellek tarafında ise en az 6 GB’lık RAM ile karşımıza çıkabilir. Bu özellikler ile güçlü bir performans sunması beklenen akıllı telefon, depolama alanında ise 128 GB ve 256 GB varyantları ile gelecek.

Galaxy Note10 Lite’ın tasarım açısından Galaxy Note10 serisi ile benzer bir noktada buluşacağını söyleyebiliriz. Buna göre cihazda 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera görürsek pek de şaşırmayız. Ayrıca Galaxy Note10 Lite’ın ekranının 6,5 ile 6,7 inç arasında bir büyüklük ile geleceği iddia ediliyor. Bu noktada telefonu diğerlerinden ayıran en büyük farkın ise 3,5 mm kulaklık girişi olması bekleniyor.

İşletim sistemi kısmında en güncel Android sürümü olan Android 10 destekli One UI 2.0 ile gelmesi oldukça muhtemel olan Galaxy Note10 Lite, arka kısmında ise üçlü kamera kurulumuyla müşterilerin karşısına çıkabilir ancak bu kameraların özellikleri henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy Note10 Lite, Bluetooth 5.1 desteği ile gelecek:

Yine çok konuşulan bir iddiaya göre Galaxy Note10 Lite, bir konuda Galaxy Note10’un üzerine çıkarak Bluetooth 5.1 standardını destekleyecek. Bluetooth 5.1’in daha iyi konum algılama özelliği sayesinde de Galaxy Note10 Lite ile S Pen arasındaki kullanım mesafesi daha yükseğe taşınabilecek ve kaybolan S Pen’ler daha kolay bir şekilde algılanabilecek.

Samsung Galaxy Note10 Lite fiyatı:

Yine iddialara göre Galaxy Note10 Lite, tahmin etmesi çok da zor olmayan bir şekilde seleflerinden nispeten ucuz bir fiyatla piyasaya sürülecek. Bu noktada cihazın Avrupa satış fiyatının 609 euro (yaklaşık 4.000 TL) olması bekleniyor.

Amiral gemisinin hafifletilmiş bir versiyonu olmasına rağmen telefonun iddia edildiği gibi böyle bir fiyatla satışa sunulması, pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratabilir zira bir karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone’un uygun fiyatlı telefonu olması beklenen iPhone SE 2’nin 399 dolardan (yaklaşık 2.345 TL) satışa sunulacağı söyleniyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi tüm bu bilgiler, henüz iddia aşamasından öteye gidemiyor. Bu nedenle Samsung’un farklı bir fiyat politikası uygulayabileceği gibi cihazda farklı özellikleri tercih edebileceğinin de altını çizmemizde fayda var.