Samsung Galaxy Note20 Ultra’nın Özellikleri Ortaya Çıktı

Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note20 serisinin en pahalı telefonunun özellikleri, bir Weibo kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Paylaşımda Samsung Galaxy Note20 Ultra’nın neredeyse her özelliğine yer verildi.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yakın zamanda yeni Samsung Galaxy Note20 akıllı telefon serisini tanıtacak. Tabii her zaman olduğu gibi Samsung Galaxy Note20’nin özellikleri de henüz tanıtılmadan ortaya çıkmaya başladı. Ancak bu seferki liste, Samsung Galaxy Note20 serisinin en baba telefonu Note20 Ultra hakkında oldu.

Technology Meow isimli Weibo kullanıcısı, platform üzerinden yaptığı paylaşımda Samsung Galaxy Note20 Ultra’nın bugüne kadar gördüğümüz en detaylı özellik listesini paylaştı. Kullanıcının paylaştığı özellikler arasında cihazın neredeyse her kısmından bahsedildi.

Samsung Galaxy Note20 Ultra özellikleri:

Yapılan paylaşıma göre Samsung Galaxy Note20 Ultra, 6,9 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğe sahip bir ekranla gelecek. Cihazın ekranı 120 Hz tazeleme hızını destekleyecek. Bu özellikler oldukça iyi gözükse de, listede Galaxy Note kullanıcılarını üzecek bir detay da yer alıyor.

Paylaşıma göre Samsung Galaxy Note20 Ultra, Note10+ gibi kıvrımlı bir ekrana sahip olacak. Yani Galaxy Note serisinde S Pen kullanımı, yine birçok kullanıcıyı memnun etmeyecek. Fakat Technology Meow’ın yaptığı paylaşım herhangi bir kesinlik taşımadığından şu anda o kadar da canımızı sıkmaya gerek yok.

Telefonun diğer detaylarına bakacak olursak Galaxy Note20 Ultra, 3,1 GHz hıza sahip Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye, 16 GB RAM’e ve 256 GB UFS 3.1 depolamaya sahip olacak. Cihaz, 45 W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ve 25 W standart şarj aletiyle gelecek. Note20 Ultra, ultrasonik parmak okuyucu ve 5G desteğine sahip olacak.

Kamera kısmındaysa bizi 108 MP’lik ana kameranın yanı sıra 12 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 13 MP’lik 4X telefoto kamerası ve lazer otomatik odak karşılayacak. Ön kısımdaysa 40 MP’lik bir kamera bizi karşılayacak. Galaxy Note serisinin olmazsa olmazı S Pen, Note20 serisinde yenilenmiş olarak karşımıza çıkacak.

Technology Meow’ın paylaşımına göre Samsung Galaxy Note20 Ultra, 9.999 yuanlık (yaklaşık 9.682 TL) fiyatla piyasaya sürülecek. Bu fiyat, Galaxy Note20 serisinin 1.000 dolardan başlayacağı düşünüldüğünde oldukça normal duruyor. Yine de şu an için kesin bir şey söyleyemiyoruz.