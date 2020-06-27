ASUS ROG Phone 3, Bluetooth SIG Sertifikası Aldı

ASUS'un merakla beklenen ve performansıyla göz dolduran yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3'ün geçtiğimiz günlerde temmuz ayı içerisinde tanıtılacağı duyurulmuştu.

Oyun sektörünün mobile entegrasyonu büyük bir hızla devam ediyor. Konsollar ve PC dışında akıllı telefonlar da artık oyuncuların favorileri arasında yer alıyor ve telefon üreticileri de bunu göz önünde bulundurarak sistemlerini oyunlar için uygun olacak şekilde geliştiriyorlar. ASUS ise bu konuda en yenilikçi adımı atan markalardan biri ve mobil oyuncuları için piyasaya yeni nesil oyuncu telefonları sürüyor. Bu telefon serisinin beklenen son üyesi ise ASUS ROG Phone 3.

Geçtiğimiz günlerde temmuz ayında tanıtılacağı resmileşen ve pek çok özelliği hakkında bilgi edindiğimiz ROG Phone 3, Tencent Games iş birliği ile üretiliyor. Bu iş birliği aynı zamanda mobil oyun sektörü ile akıllı telefon üretiminin senkronize ilerleyişine de güzel bir örnek. Bu tür işbirlikleri sayesinde hem yeni nesil telefonlarda hem de mobil oyun sektöründe başarılı bir ilerleme kaydedileceği düşünülüyor. ROG Phone 3 için gelen son haber ise, telefonun Bluetooth SIG sertifikasını almış olması oldu. Bu da mobil oyun severlerin yeni favorisi olmaya aday telefonun çok yakında karşımıza çıkacağına dair iyi bir işaret.

ROG Phone 3 hem tasarımıyla hem de özellikleriyle beğeni topladı.

Her geçen gün daha da minimal hale gelen telefon tasarımlarının dışında, ROG Phone 3 kendine has bir tasarım anlayışıyla geliyor. Bu da telefonu daha da dikkat çekici kılıyor. Serinin diğer telefonlarıyla kıyaslandığında ise tasarımda çok büyük bir değişim yok gibi görünüyor. Telefonun bilinen özellikleri ise şöyle;

Batarya : 5.800 mAh

: 5.800 mAh Ağırlık: 240 gram

240 gram Kamera : 64 MP

: 64 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP RAM: 16 GB

16 GB Depolama : 512 GB

: 512 GB Ekran: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 2340×1080

Temmuz ayında tüm özellikleriyle karşımıza çıkması beklenen ASUS ROG Phone 3’ün, serinin diğer telefonları gibi özellikle kontrol ve performans konularında oyunculara büyük kolaylıklar sağlayacağını söyleyebiliriz. Henüz fiyat aralığı hakkında bir bilgi bulunmayan ROG Gaming 3’ün önceki telefonların fiyatları da düşünüldüğünde yüksek bir fiyat ile satışa çıkması muhtemel. ASUS’un ROG oyuncu telefonu serisinin diğer telefonları da ülkemizde çok fazla ilgi görmemişti ve bunun en muhtemel sebebi de ürünlerin fiyatları diyebiliriz. Yeni telefonun ne kadar ilgi göreceğini ise önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.