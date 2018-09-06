Kur artışından Galaxy Note9 da nasibini aldı. Yeni fiyatıyla birlikte Galaxy Note9, Samsung'un açık ara en pahalı akıllı telefonu haline geldi.

Türkiye’deki anormal kur artışı nedeniyle Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay Galaxy Note8 fiyatlarını güncellemiş, 64GB depolama alanı bulunan versiyonun fiyatını 6149 TL’ye çıkarmıştı. Bu zammın ardından Galaxy Note8 ile Türkiye’de 6499 TL’ye satışa çıkan şirketin son amiral gemisi Galaxy Note9 arasında sadece 350 TL gibi bir fiyat farkı kalmış oldu ki bu durum, olası bir Galaxy Note9 fiyat zammının habercisi niteliğindeydi.

Beklenen zammın gelmesi gecikmedi. Samsung, Galaxy Note9’un giriş versiyonu olan 128GB’lık modelin fiyatını 6499 TL’den 7999 TL’ye çıkardı. Böylece Galaxy Note9, ön siparişe açıldıktan sadece birkaç hafta sonra 1500 TL zamlanmış oldu. Samsung’un resmi web sitesinde Galaxy Note9 giriş fiyatı hala 6499 TL olarak görüntüleniyor. Fakat fiyatların güncellenmesi fazla uzun sürmeyecektir. Giriş fiyatı 7999 TL olan Samsung Galaxy Note9’un detaylı incelemesine buradan ulaşabilir, ayrıca sahip olduğu özelliklerin bir listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy Note9 Özellikler

6.4 inç Super AMOLED 2960x1440 18.5:9 Ekran

Android 8.1 Oreo ve Samsung Experience arayüzü

Qualcomm Snapdragon 845 veya Exynos 9810 yonga seti

128 GB/512 GB depolama seçenekleri

2 TB'a kadar MicroSD kart desteği

6 veya 8 GB RAM

12 MP Süper Hızlı Dual Pixel, OIS'li, f/1.5 ve f/2.4 olarak ayarlanabilen diyafram açıklıklarına sahip ana arka kamera

12 MP, OIS'li, f/2.4 diyafram açıklığına sahip, telefoto arka kamera

Otofokus özellikli 8 MP f/1.7 ön kamera

Stereo hoparlörler ve 3.5 mm kulaklık girişi

4000 mAh batarya

IP68 sertifikası

Parmak izi ve Iris tarayıcıları

Bu arada enine boyuna incelemesini yaptığımız Galaxy Note9 videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz.