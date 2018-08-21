Galaxy Note9 ve Tab S4'ün ARCore Desteği Alacağı Onaylandı

Google ARCore'a en çok destek veren şirketlerin başında gelen Samsung, Galaxy Note9 ve Tab S4 için ARCore desteği vereceğini onayladı. Bu da Samsung'un ARCore destekli cihaz sayısının 12'ye yükseleceği anlamına geliyor.

Google, bu yılın başın ARCore platformunu kullanıma sunarak geliştiricilerin artırılmış gerçeklik uygulamaları ve oyunları geliştirmesine imkan tanımıştı. İlk etapta sınırlı sayıda akıllı telefona sunulan Google ARCore, bugüne geldiğimizde ise yüz milyonlarca Android kullanıcısının artırılmış gerçeklik deneyimini en üst seviyede yaşamasını sağlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung da Google’ın ARCore platformundaki iş ortakları arasında yer alıyor. ARCore 1.0 ilk kez yayınlandığında sadece 5 Galaxy akıllı telefon ARCore desteğine sahipti. Bugüne geldiğimizde Galaxy Note9 ve Tab S4’ün de eklenmesi ile birlikte ARCore desteğine sahip Galaxy modellerinin sayısı 12’ye yükseliyor.

ARCore desteğine sahip Samsung ürünleri şu şekilde; Galaxy A5 ve A7 (2017), Galaxy A6 (2018), Galaxy A8 ve Galaxy A8+ (2018), Galaxy Note8, Galaxy S7 and Galaxy S7 edge, Galaxy S8 ve Galaxy S8+. Bu listeye, çok yakında satışa sunulacak olan Galaxy Note9 ve Galaxy Tab S4 de eklenecek.

Google ARCore uygulamasını yüklemek ve ARCore deneyiminizi artırmak için buraya tıklayarak ARCore PlayStore sayfasına ulaşabilirsiniz. ARCore’un Android 7.0 ve üzeri sürüme sahip ‘bazı’ Android akıllı telefonlarda çalıştığını unutmayın.