Samsung Telefonlarda Sebebi Bilinmeyen Bir Hata Ortaya Çıktı

Bugün birçok Samsung kullanıcısı, Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da cihazlarının ekranlarının karardığını ve büyük ölçüde yeniden başlatma problemleriyle karşılaştıklarını paylaştı. Üstelik sorundan sadece eski cihazlar da etkilenmiyor.
Sparrows News’te yer alan habere göre, etkilenen cihazlar arasında S8, S9, S10 ve hatta S20 modelleri de bulunuyor. Ekran kilidi probleminin ay takviminden kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Şu an için sisteme girdikten sonra otomatik güncellemeyi kapamak, tarihi başka bir tarihe ayarlamak, zamanı otomatik güncellemeyi kapatmak ve şirketten gelecek resmi onarma talimatlarını beklemek öneriliyor.
Hatanın sebebi
Bazı blog yazılarında yer alan iddialara göre bazı Samsung modellerinin sistemlerinde bugün yaşanan çökmelerin sebebi, ekran kilidi uygulamasının eski sürümünün Çin takviminin nisan ayında hataya sebep olması. Bazı kullanıcılar ise Samsung telefonlarda hata sorunu / sunucu çökmeleri olduğunu iddia ediliyor.
Tabii şu an için yaşanan bu sorunların sebebi bilinmiyor. Eğer ki siz de Samsung cihazınızda böyle bir problem yaşamaya başladıysanız hata için önerilen geçici çözümler şöyle;
Çözüm 1:
- Otomatik güncellemeleri kapatın (“WLAN üzerinden otomatik indirme”yi kapatın)
- Telefon verilerini yedekleyin
- Yeniden başlatmadaki masaüstü girdisi 1 Mayıs olarak değiştirildi
Çözüm 2:
- Telefonu yeniden başlatın
- Kamerayı açmak için güç tuşuna iki kez basın
- Sol üst köşede bulunan kamera ayarlarını açın
- Ayarlara girmek için bildirim çubuğunu aşağıya çekin
- Kilit ekranını bulun, tıklayın ve 'ekran kilidi hakkında'ya tıklayın, ardından güncelleyin
Samsung Galaxy’nin resmi Weibo hesabından yapılan açıklamada, sistem problemlerindeki geri dönüşleri aldıkları, hatanın sebebinin araştırıldığı ve mümkün olan en kısa sürede uyumlu bir çözümün sunulacağı ifade edildi.