Samsung Telefonlarda Sebebi Bilinmeyen Bir Hata Ortaya Çıktı

Bugün bazı Samsung kullanıcıları, Galaxy S20 de dâhil olmak üzere cihazlarında çeşitli sorunlar yaşamaya başladıklarını bildirdiler. Ortaya çıkan hata, siyah ekrana ve yeniden başlatma sorununa sebep oluyor.

Bugün birçok Samsung kullanıcısı, Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da cihazlarının ekranlarının karardığını ve büyük ölçüde yeniden başlatma problemleriyle karşılaştıklarını paylaştı. Üstelik sorundan sadece eski cihazlar da etkilenmiyor.

Sparrows News’te yer alan habere göre, etkilenen cihazlar arasında S8, S9, S10 ve hatta S20 modelleri de bulunuyor. Ekran kilidi probleminin ay takviminden kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Şu an için sisteme girdikten sonra otomatik güncellemeyi kapamak, tarihi başka bir tarihe ayarlamak, zamanı otomatik güncellemeyi kapatmak ve şirketten gelecek resmi onarma talimatlarını beklemek öneriliyor.

Hatanın sebebi

Bazı blog yazılarında yer alan iddialara göre bazı Samsung modellerinin sistemlerinde bugün yaşanan çökmelerin sebebi, ekran kilidi uygulamasının eski sürümünün Çin takviminin nisan ayında hataya sebep olması. Bazı kullanıcılar ise Samsung telefonlarda hata sorunu / sunucu çökmeleri olduğunu iddia ediliyor.

Tabii şu an için yaşanan bu sorunların sebebi bilinmiyor. Eğer ki siz de Samsung cihazınızda böyle bir problem yaşamaya başladıysanız hata için önerilen geçici çözümler şöyle;

Çözüm 1:

Otomatik güncellemeleri kapatın (“WLAN üzerinden otomatik indirme”yi kapatın)

Telefon verilerini yedekleyin

Yeniden başlatmadaki masaüstü girdisi 1 Mayıs olarak değiştirildi

Çözüm 2:

Telefonu yeniden başlatın

Kamerayı açmak için güç tuşuna iki kez basın

Sol üst köşede bulunan kamera ayarlarını açın

Ayarlara girmek için bildirim çubuğunu aşağıya çekin

Kilit ekranını bulun, tıklayın ve 'ekran kilidi hakkında'ya tıklayın, ardından güncelleyin

Samsung Galaxy’nin resmi Weibo hesabından yapılan açıklamada, sistem problemlerindeki geri dönüşleri aldıkları, hatanın sebebinin araştırıldığı ve mümkün olan en kısa sürede uyumlu bir çözümün sunulacağı ifade edildi.