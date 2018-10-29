Samsung Galaxy S10'da Kulaklık Girişi Olmayabilir

Samsung'un onuncu yılında çıkartacağı ve merakla beklenen Galaxy S10'un prototiplerinde kulaklık girişi olmaması dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy S10, oldukça büyük vaatleri olan bir telefon. Üçlü arka kamerası, ultrasonik ekranı, 5G desteği, üç arka kamerası olacağı söylenen cihazın bir de bütçe dostu versiyonunun olacağı konuşuluyor.

Ancak her gülün bir dikeni var; son haberlere göre Galaxy S10'un kulaklık girişi olmayabilir.

Apple'ın başlattığı kulaklık girişi olmayan telefonlar akımına direnen ve bu özelliğiyle hayranlarının büyük sevgisini kazanan Samsung için bu durum, bir değişimin başlangıcını da işaret ediyor olabilir. Bir ihtimal Samsung gelecekte Applevari bir şekilde hareket edip, bütün cihazlarını kablosuz teknolojisi ile destekleyebilir.

Son durum ne olur bilinmez, sonuçta Galaxy S10 şu anda prototip aşamasında ancak kulaklık girişinin kaldırılması pek çok kişinin mızmızlanmasına sebep olacaktır.