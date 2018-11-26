Samsung Galaxy S10'un resmi olarak duyurulması için 3 aydan uzun bir zamandır beklenirken, Galaxy S10+'ın Rusya'da bir sertifika aldığı ortaya çıktı.

Samsung'un amiral gemisi serisinin yeni üyesi Galaxy S10, uzun zamandır teknoloji aleminin gündemine oturmuş durumda. Galaxy S10'un lansmanının ne zaman yapılacağı ile ilgili bir tarihi hala paylaşmamış olan Samsung, kullanıcıları aylardır merakta bekletmekte ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, cihazın tanıtılmasının yakın olabileceğini göstermekte.

~Infinity-O Ekranlı Galaxy S10+

Rusya'da bugün itibariyle ortaya çıkan bir sertifika, Samsung'un Galaxy serisinin yeni üyesinin büyük versiyonu Galaxy S10+'a ait bilgiler içermekte. Ortaya çıkan bilgiler içerisinde cihazın donanımıyla veya yazılımıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamakta. Sertifikada Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S10+'a ait "SM-G975F" ve "SM-G975X" isimlerinin tekrardan geçtiği görülmekte. Aynı zamanda yine sertifikada geçen "DS SM-G975F" kod adı, Galaxy S10+'ın çift sim seçeneği içeren bir versiyonunun bulunacağını da doğrulamakta.

Samsung'un Galaxy S10+'ı Şubat ayı sonlarında MWC (Mobile World Congress) 2019'da Galaxy S10 ve Galaxy S10 Lite ile birlikte resmi olarak tanıtması bekleniyor. Galaxy S10 üçlüsünün satışlarının, Mart ayı ortalarında başlaması öngörülmekte. Ne yazık ki şu anda fiyatların ne halde olacağı gizemini korumakta.