Galaxy S10, 12GB RAM ve 1TB Depolama Alanı ile Gelecek

GF Securities tarafından yayınlanan rapora göre Samsung, Galaxy S10'un bellek kapasitesinde fazlasıyla cömert davranacak ve cihaz, 12GB RAM'e; 1TB depolama alanına sahip olacak.

Samsung’un Galaxy S10 ile birlikte devrimsel yeniliklere sahip bir akıllı telefon tanıtacağı kesinlikle bir sır değil. Ancak yeni ortaya çıkan bilgiler, Samsung’un beklenilenden çok daha fazlasını sunacağını gösteriyor. Güney Koreli şirketin kamera ve ekran konusunda büyük iyileştirmelere gideceği zaten biliniyor. Ancak bellek konusundaki iyileştirme, diğer iyileştirmeleri bir miktar gölgede bırakabilir.

Hong Kong merkezli GF Securities raporuna göre Samsung, Galaxy S10’un bellek kapasitesi ile devrim yaratacak. Premium modelinde 12GB RAM kapasitesine yer verecek olan şirket, dahili depolama alanını ise 1 terebayt’a kadar yükseltecek. Böylece Galaxy S10, hem RAM kapasitesi, hem de dahili depolama birimi kapasitesi ile bir ilki başarmış olacak. Galaxy Note9, sunduğu 512GB dahili depolama alanı ile bir ilki başarmış olmasa da piyasadaki en ucuz 512GB’lık telefon olmayı başarmıştı.

Bu bilginin Samsung tarafından doğrulanmadığını, yalnızca gerçekleşme ihtimali yüksek bir ‘tahmin’ gibi yorumlanması gerektiğini hatırlatalım. Ayrıca Samsung, böylesine devasa RAM kapasitesine sahip bir akıllı telefon tanıtsa dahi bunu standart Galaxy S10 modeli için değil, premium Galaxy S10+ modeli için tanıtacaktır. Dolayısı ile daha büyük bellek kapasitesi için, daha yüksek fiyat etiketine hazır olmalısınız.