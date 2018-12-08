Bu yıl içerisinde sızıntılarıyla kendinden fazlasıyla bahsettiren telefon Samsung Galaxy S10 serisinin ekran boyutları belli oldu.

Sızıntılarıyla ünlü Twitter kullanıcısı Evan Blass, Galaxy S10 serisinin ekran boyutlarını sızdırdı. Paylaşımında, boyutların, kılıf üreticilerinin beklentilerinden yola çıkılarak tahmin edildiğini de belirtti.

Fotoğraflara göre en küçük ve en uygun fiyatlı S10 Lite 5,8 inçlik bir ekranla gelirken ekranının ortasında kamera için bir boşluk sunacak. Galaxy S10 ise aynı tasarımı 6,1 inçlik daha büyük bir ekranda bizlerle buluşturacak.

Serinin en büyüğü Galaxy S10+ ise iki adet kamera boşluğu ile birlikte 6,4 inçlik bir ekranla gelecek.

Bu fotoğraflar yüksek ihtimalle söylentilerden yola çıkılarak yapıldığı için bu habere biraz şüpheci yaklaşmanızı öneriyoruz. Diğer taraftan bakarsanız sızıntı, sızıntılarıyla ünlü bir kaynaktan geldiği için doğru olma ihtimali de yüksek. Şu an için biz de tam olarak emin olmasak da (sızıntılarıyla ünlü diğer bir kaynak) Ice Universe de bilgileri onayladığı için doğru olduğuna inanıyoruz.

Yeni gelişmeler olduğunda sizlere aktaracağız.