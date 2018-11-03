Samsung, gelecek amiral gemisi Galaxy S10'da gelişmiş bir güvenlik sistemi kullanmayı planlıyor.

Samsung'un amiral gemisi S serisinin gelecek üyesi için Samsung'un planları oldukça büyük. 10. S serisi cihazı olacak Galaxy S10, bu bakımdan oldukça önem taşıyor. Galaxy S10'un arka tarafta 3 kameraya sahip oalcağını duyuran Güney Koreli şirket, cihazın iris tarayıcısına sahip olmayacağını, zira yeni ultrasonik parmak izi okuyucusu teknolojisinin akıllı telefonun güvenliği için yeterli olacağını belirtti.

Dönemin akıllı telefonlarında kullanılan optik parmak izi okuyucusuna göre Samsung'un yeni teknolojisi: çok daha hızlı tanıma hızına ve cihazın ekran yüzeyinin %30 kadar daha fazlasından parmak izini algılayabiliyor. Şubat ayında düzenlenecek 2019 Mobil Dünya Kongresi (MWC 2019)'da tanıtılması beklenen Galaxy S10, sahip olacağı üstün teknolojiyle dönemin en çok konuşulan akıllı telefonu olacak.

Samsung, Galaxy S10 için - 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.4 inç olmak üzere - 3 farklı versiyon planlıyor. Üç cihazın da 3 adet arka kameraya ve ultrasonik parmak izi okuyucusuna sahip olacağı doğrulandı. 3 adet arka kameranın ikisi; 12MP geniş açılı, 12MP telephoto lens olmak üzere Galaxy S9+ ile aynı lensleri içerecek. Üçüncü kamera ise 16MP'lik tamı tamına 120 derecelik ultra geniş açılı bir kamera olacak. 6.1 inçlik versiyonun düşük fiyatlı bütçe telefonu olacağı da söylentiler arasında.