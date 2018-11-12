Uygun Fiyatlı Galaxy S10'un Özellikleri Ortaya Çıktı

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy S10'un uygun fiyatlı versiyonu hakkında, ünlü sızıntı uzmanı Benjamin Geskin bir açıklamada bulundu Geskin, uygun fiyatlı Galaxy S10'un sahip olması beklenen özellikleri ve fiyatını Twitter'dan açıkladı.

Samsung’un gelecek yılın başlarında piyasaya süreceği Galaxy S10 modelini üç farklı varyasyonla üretcek olması yeni bir haber değil. Tutarlı sızıntıları ile bilinen Benjamin Geskin, üçüncü Galaxy S10 versiyonu olacak ‘uygun fiyatlı’ modelin özellikleri hakkında bazı çarpıcı iddialarda bulundu.

Benjamin Geskin’e göre uygun fiyatlı Galaxy S10 modeli, diğer Samsung amiral gemilerinin aksine "Infinity Display" ekrana sahip olmayacak. Daha da önemlisi cihaz yeni bir anlayış olan, "Infinity O" tasarımıyla piyasaya sürülecek. Yani uygun fiyatlı Galaxy S10 modelinde ön kamera, ekranın içine gömülü halde gelecek.

Benjamin Geskin’in uygun fiyatlı Galaxy S10 modeli hakkında verdiği bir diğer bilgi ise cihazın muhtemel fiyatı. Geskin’in tahminine göre uygun fiyatlı Galaxy S10, 650 ila 750 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. Referans vermek gerekirse, şirketin şu anki en güncel amiral gemisi Galaxy Note9, 999 dolar fiyat etiketine sahip.

Cihazın bu denli uygun fiyatlı olması ve Infinity O gibi inovatif bir tasarım ile karşımıza çıkması, Samsung’un farklı noktalardan maliyeti kısmasına neden olacak. Bu nedenle, uygun fiyatlı Galaxy S10’da ekrana gömülü parmak izi tarayıcı yerine, cihazın yanına yerleştirilmiş fiziksel bir parmak izi tarayıcı bulunacak. 4GB/6GB RAM’e sahip olacak olan cihazın Snapdragon 845 işlemci ile gelme ihtimali de bulunuyor.

Tahminlere göre yeni Galaxy S10 serisi, Ocak ayının sonlarında ya da Şubat ayının başlarında tüketicilerin beğenisine sunulacak. Samsung, bu yılki geliştirici konferansında tanıttığı teknolojiler ile beklentiyi iyiden iyiye yukarıya çekmiş durumda. Cihazların lansmanı yaklaştıkça daha fazla bilgi sızdırılacaktır.