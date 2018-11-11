Samsung, Galaxy M Serisini Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Birkaç gün önce Samsung tarafından yeni bir rapor yayınlandı ve söz konusu raporlar yeni gelecek telefonlar hakkında bazı bilgiler içeriyor.

Samsung tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, gelecek olan Galaxy J, Galaxy On ve Galaxy C serileri, Galaxy M adında yeni bir seride birleştirilecek. Yeni Galaxy M serisi çift haneli bir isimlendirmeye sahip olacak, bu yüzden Galaxy M30, M40 ve benzeri modelleri çok yakında duyabilirsiniz.

Samsung'un, yeni çıkaracağı Galaxy M serisine ait telefonlarda LCD ekran kullanacağı hakkında söylentiler var fakat AMOLED ekrana sahip daha üst bir modelin de geliştirileceği söyleniyor. Samsung'un fiyatı daha aşağılara çekmek için LCD ekranları tercih etmesi muhtemel görünüyor. Söylentilere göre yeni gelecek olan iki cihaz SM-M205F ve SM-M305F model numaralarına sahip. Eğer bu söylentiler doğruysa Galaxy M20 ve Galaxy M30 adında iki telefon piyasaya sürülebilir.

Ortaya çıkan diğer bir haber de yeni gelecek olan Galaxy M serisine ait telefonlar hakkında depolama seçeneklerini içeriyor. SM-M205F model numarasına sahip telefon 32 ve 64GB'lık depolama seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacakken, SM-M305F model numaralı telefon 64 ve 128GB'lık depolama seçeneklerine sahip olacak. Bakalım Samsung'un piyasaya süreceği yeni Galaxy M serisi beklentileri karşılayabilecek mi?