Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus'ın Yeni Detayları Geldi

Samsung'un Infinity-O ekrana sahip olarak gelecek amiral gemilerinin yeni detayları ortaya çıktı.

Samsung'un, 25 Şubat'ta gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi'nden 5 gün önce gerçekleştireceği özel bir "Unpacked" lansmanı ile Galaxy S10 Lite, S10 ve S10 Plus'ı tanıtması bekleniyor. Cihazların tanıtılmasına iki aydan fazla bir süre varken, neredeyse bütün özellikleri ortaya çıktı.

Ekran boyutlarında farklılık olacak cihazlardan Samsung Galaxy S10 Plus 6.4 inçlik, Galaxy S10 6.1 inçlik, Galaxy S10 Lite ise 5.8 inçlik bir ekrana sahip olacak. Galaxy S10 Plus ve S10 arka tarafında üç kameraya sahip olacakken, bu sayı Galaxy S10 Lite'da ikiye düşüyor. Galaxy S10 Plus'ın ön tarafında iki adet selfie kamerası bulunurken S10 ve S10 Lite'ta ise bir adet selfie kamerası bulunuyor.

Apple'ın bu yıl iPhone'larında kullandığı 'üç model' stratejisini takip eden Samsung, Apple'ın iPhone XR'da LCD ekran kullanmasının aksine, düşük fiyatlı modeli Galaxy S10 Lite'da da S10 Plus ve S10'da da olduğu gibi OLED ekran kullanacak. Diğerlerine göre daha düşük fiyatlı olan S10 Lite modelinde fiyatı düşürmek için kaliteden ödün vermeyen Samsung, üç S10 modelinde de 2K+ çözünürlüğünde ekran kullanacak.

Her üç S10 modelinin alt kısmında da Type-C girişi ve 3.5mm kulaklık girişi yer alıyor. Samsung'un kulaklık girişine S10 modellerinde yer vermesi, birçok kullanıcı tarafından takdir edilecek bir hareket olacaktır.