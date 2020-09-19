Samsung Galaxy S20 FE'nin Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S20 ailesine katacağı yeni üyesi Galaxy S20 FE'nin fotoğrafları ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu kanlı canlı fotoğraflar, daha önce ortaya çıkan render görüntülüleriyle de uyuşuyor.

Akıllı telefon dünyasında birçok telefonun bilgileri henüz cihaz resmi olarak duyurulmadan ortaya çıkıyor. Ancak Samsung'un yeni telefonu Galaxy S20 FE, bu konuda özellikleri en kötü saklanan telefonlardan bir tanesi oldu. Telefonun fiyatı haricinde birçok özelliği çeşitli kaynaklar tarafından ortaya çıkarıldı.

Geçtiğimiz ay yaptığımız bir haberimizde Galaxy S20 FE'nin muhtemel tasarımını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de 23 Eylül tarihinde tanıtılacak olan telefonun kanlı canlı fotoğrafları ortaya çıktı. Yeni fotoğraflar, daha önce ortaya çıkan görsellerle uyuşuyor.

Samsung Galaxy S20 FE'nin tasarımı ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devinin yeni cihazını ortaya çıkaran kişi ise Jimmy is Promo (@jimmyispromo) isimli bir Twitter kullanıcısı oldu. Bir haftadan daha kısa bir süre içerisinde çıkış yapacak olan cihazın ilk gerçek fotoğraflarının da bu görseller olduğu düşünülüyor.

Peki, görsellerden tasarımla ilgili neler görünüyor? İlk olarak telefon, düz ve selfie kamerasına ev sahipliği yapan delikli bir ekran tasarımına sahip olacak. Ayrıca yine daha önce ortaya çıkan görsellerde gördüğümüz arka taraftaki üçlü kamera modülü buradaki fotoğraflarda da görülüyor.

Teknik özelliklere bakıldığında cihaz, 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü 6,5 inç FHD+ Super AMOLED bir ekranla birlikte gelecek. 20:9 en boy oranı olan ekran, Gorilla Glass 3 ile korunurken 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Telefonun ön tarafından devam edecek olursak ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensör bulunacak ve ön taraftaki delikte 32 MP'lik selfie kamerası yer alacak.

128 GB dâhili depolama alanına sahip olacak olan cihaz, 6 GB RAM ile birlikte gelecek. microSD kart girişi olmayacak olan telefonun depolama alanının da tek bir varyanta sahip olacağı düşünülüyor. Telefon 6 renk seçeneğiyle birlikte gelecek ve Navy Blue seçeneği sadece 5G varyantına özel olacak.

Galaxy S20 FE'nin kablosuz ve tersine kablosuz şarjı destekleme ihtimali oldukça muhtemel gözüküyor. Bunun haricinde Galaxy Note20'de olduğu gibi bu cihazın da plastik bir yapıya sahip olması bekleniyor. Telefonun arka tarafında 12 MP ana sensör, 12 MP 123 derecelik ultra geniş açılı sensör ve 8 MP 3x yakınlaştırmalı telefoto lensin yer alacağı söyleniyor.

Telefonla birlikte geleceği düşünülen diğer özellikler ise şöyle; stereo hoparlör, NFC, temassız ödeme, IP68 sertifikası, Android 10 temelli Android One UI 2.1 ya da 2.5, 4.500 mAh değerinde batarya ve 15 W hızlı şarj desteği.