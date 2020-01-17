Samsung Galaxy S20 Serisinin Kamera Özellikleri Belli Oldu

Samsung Galaxy S20 serisiyle ilgili sızıntılar, lansman gününe kadar devam edecek gibi görünüyor. Sızıntı dünyasının tanınmış ismi Ice Universe, S20, S20 + ve S20 Ultra'nın kamera özelliklerini paylaştı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Şubat’ta ABD’nin San Francisco kentinde düzenleyeceği Unpacked 2020 etkinliğinde, merakle beklenen yeni amiral gemi serisi Galaxy S20’yi açıklayacak. Şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, lansmanda beş farklı Galaxy S20 modeli tanıtılacak: Galaxy S20, S20+, S20 5G, S20+ 5G ve S20 Ultra 5G.

Samsung’un yeni amiral gemisi ailesi, Galaxy Note 10 gibi bir Infinity-O ekran tasarımına sahip olacak. Fakat aynı şey, kamera tarafında geçerli olmayacak. Sızan renderlar, tüm S20 modellerindeki kameraların dikdörtgen şeklinde bir modül içine yerleştirileceğini ortaya koydu.

Ve bugün, Güney Koreli şirketin yaklaşan akıllı telefonları hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. Sızıntı konusunda başarılı bir sicile sahip olan Ice Universe, S20, S20 + ve S20 Ultra'nın kamera özelliklerini paylaştı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, kameraların sunacağı özelliklerine geçelim.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra 5G'nin dörtlü kamera sistemi, ana lens olarak 108 megapiksel Samsung S5KHM1'e sahip olacak. Söz konusu kamera, piksel boyutu 0.8 mikron olan 48 megapiksel Sony IMX586 telefoto kamera ve 0.7 mikron piksel boyutuna sahip 44 megapiksel Samsung S5KGH1 sensör ile birleştirilecek. Cihazda ayrıca yeni bir Sony IMX518 3D ToF sensörü de olacak.

Galaxy S20 Ultra 5G, selfie çekimleri için 1.22 mikron piksel boyutunda 10 megapiksel Sony IMX375 lens kullanacak. Bu lensi, daha önce Galaxy S10 serisinde ve Note 10 serisinde de görmüştük. Ek olarak, Galaxy S20 ve S20+’ın da aynı ön kamera ile geleceğini söylemiş olalım.

Samsung Galaxy S20 + ve Galaxy S20 + 5G

Samsung Galaxy S20+ ve Galaxy S20 + 5G’nin dörtlü kamera sistemindeki ana lens, 1.8 mikron piksel boyutuna sahip 12 megapiksellik Sony IMX555 sensörü olacak. 64 megapiksel Samsung S5KGW2 telefoto lens, 12 megapiksel Samsung S5K2LA ultra açılı kamera ve Sony IMX516 3D ToF sensörü, kamera bölmesinde yer alacak diğer lensler olacak.

Samsung Galaxy S20 ve Galaxy S20 5G

Galaxy S20'nin üçlü kamerası, Galaxy S20+ varyantı ile aynı; ancak cihaz 3D ToF sensöründen yoksun olacak. Sızıntının kaynağı olan Ice Universe’ün verdiği bilgiler genellikle doğru çıkıyor. Fakat yine de S20 modellerinin kamera özelliklerini kesin olarak öğrenmemiz için 11 Şubat’taki lansmanı beklememiz gerekiyor.

Güney Koreli teknoloji devi, aynı etkinlikte Galaxy Z Flip adını verdiği katlanabilir kapaklı akıllı telefonu da duyuracak. Snapdragon 855+ ile güçlendirilen Galaxy Z Flip'in, 860 dolar ile 1.300 dolar arasında fiyatlandırılması bekleniyor.