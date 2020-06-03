Samsung Galaxy S20+'ın Sınırlı Üretim BTS Versiyonu Geliyor

Samsung, müzik grubu BTS ile yaptığı anlaşmayı yeni bir ürünle taçlandıracak. Şirket, Galaxy S20+'ın BTS Edition adlı sınırlı üretim bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Samsung'un Güney Koreli müzik grubu BTS ile kurduğu ortaklığın ardından Galaxy S20+'ın yeni bir versiyonunu duyurmaya hazırlanıyor. Şirketin sosyal medyada BTS grubunun yer aldığı tanıtım videoları yayınlamaya başlaması, Galaxy S20+ BTS Edition'ın yolda olduğunun habercisi. Ancak bundan fazlası da var.

Gelen bilgilere göre Samsung Galaxy S20+ BTS Edition, şirketin yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'e benzer şekilde mor renkli olacak. Akıllı telefonun 9 Temmuz'da tanıtılması bekleniyor. Bu, BTS hayran topluluğunun 2013 yılında ARMY adını aldığı güne işaret ediyor.

Samsung Galaxy S20+ BTS Edition'ın büyük ilgi görmesi bekleniyor

Güney Koreli akıllı telefon devinin Galaxy S20+ BTS Edition'ın küresel lansmanı için Fransız kitap ve elektronik mağazası Fnac ile birlikte çalıştığı bildirildi. Sınırlı sayıda üretilecek olan akıllı telefon için ön siparişler 19 Haziran'da başlayacak ve 5 Temmuz'a kadar sürecek.

Galaxy Buds+'ın da BTS versiyonu geleceği söyleniyor

Galaxy S20+'ın BTS versiyonunda mor renkli bir Galaxy S20+ 5G, mor Galaxy Buds+ kulaklık ve kutusu bulunacağı bildiriliyor. Şirket, Galaxy Z Flip ve Galaxy Watch Active 2'yi içeren Galaxy Z Flip'in Thom Browne versiyonunda elde ettiği başarıyı yeniden yakalamaya çalışıyor. Galaxy Z Flip Thom Browne Edition, Güney Kore'de satışa sunulduktan iki buçuk saat sonra tükenmişti.

Samsung'un Facebook ve Twitter'da paylaştığı teaser'larda üzerinde grubun üyelerini simgeleyen yedi mor kalp bulunan bir akıllı telefon kutusu gösterdi. Şirket henüz Galaxy S20+ BTS Edition'ın fiyatı veya kaç adet satılacağı hakkında bilgi vermedi.

Galaxy S20+ BTS Edition, Samsung’un Koreli müzik grubuyla ortaklığının basit bir pazarlama hamlesinden çok daha fazlası olacağını gösteriyor. Grubun üyelerinin Galaxy S20 serisi ile çekilen görüntüleri Facebook, Twitter ve Weibo gibi sosyal ağ sitelerinde milyonlarca kullanıcı tarafından ilgi görüyor.