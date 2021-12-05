Samsung, Galaxy S21 FE'nin Kılıflarını Paylaştı

Samsung hayranlarının uzun süredir beklediği Galaxy S21 FE hakkında geçtiğimiz dönemde birçok yeni bilgi ortaya çıkmıştı. Ancak bu bilgiler hakkında şirketten bir açıklama gelmedi. Şimdi ise telefonun kılıfları resmen tanıtıldı.

Uzun zamandır haber başlıklarında yer almaya devam eden Samsung’un yeni bütçe dostu amiral gemisi telefonu Galaxy S21 FE hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Samsung kullanıcılarının uzun süredir beklediği cihazla ilgili şu ana kadar birçok sızıntı yapılmıştı. Bir internet sitesinin Galaxy S21 FE’nin görsellerini paylaşmasının hemen ardından tanıtım tarihi hakkında da yeni bilgiler elde edilmişti.

Ancak ne yazık ki Samsung’un ‘fiyat performans’ telefonu olarak tanıtması beklenen Galaxy S21 FE, Türkiye’deki kullanıcılar için hiç de ucuz olmayacak. Buna ek olarak, sızdırılan fiyatıyla hayal kıran telefon hakkında Samsung’dan herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil. Şu ana kadarki sızıntılarla ilgili de bir yorum yapılmadı. Öte yandan, bir İngiliz teknoloji sitesi olan Box, telefonun yeni kılıflarını resmen yayınladı.

Önceki sızıntıları doğrular nitelikte:

Telefonun kılıfları da şu ana kadar cihazın görüntüsüyle ilgili yapılan sızıntıları doğrular nitelikte. Üç farklı model olarak paylaşılan Galaxy S21 FE kılıfları; düz silikon, yatay duruş sağlayan standlı kılıf ve kapaklı kılıf şeklinde internet sitesinde yer alıyor. Şimdilik her ne kadar bu üç kılıf Box’ın internet sitesinde yer alsa da cihazın resmi tanıtımının ardından farklı kılıfların da satışa sunulması bekleniyor.

Bu son gelişmeyle birlikte cihazın genel özellikleri hakkında ortaya çıkan bilgilerin de doğru olduğunu söyleyebiliriz. 6 GB’ye kadar RAM sunması beklenen telefonun 256 GB depolama alanı olacak. 15 watt hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh bataryasının yanı sıra 6,4 inç büyüklüğünde 120 Hz’lik AMOLED ekrana sahip olacak. Şirketin, Ocak ayının başlarında Galaxy S21 FE’yi satışa sunması bekleniyor.

Galaxy S21 FE’nin kılıfları: