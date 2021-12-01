Samsung Galaxy A13 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Samsung, sessiz sedasız bir şekilde giriş seviyesinde en üst sıralara yerleşecek A13 5G'yi tanıttı ve ABD'de satışa sundu. Cihazın en ucuz 5G destekli telefonlar biri olması ise dikkat çekiyor

Akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk markalardan olan Samsung, geçtiğimiz aylarda 2022 yılında toplam 52 telefon çıkaracağını duyurmuştu. Pek çok insan bu sayının gereğinden fazla olduğunu düşünse de Güney Koreli teknoloji devi bu kararından vazgeçmemişti.

Bugün ise Samsung’un giriş seviyesinin üst sıralarında yer alacak yeni telefonu A13 5G’yi âdeta sessiz sedasız bir şekilde ABD’de satışa sundu. ABD’de satılan 5G destekli en ucuz telefonlardan olan A13 5G’nin özellikleri ise oldukça dikkat çekici.

A13 5G, 50 MP ana kamerayla geliyor

Telefonun en dikkat çeken özelliği tabii ki isminden de anlaşılacağı gibi 5G desteğine sahip olması. 50 MP ana kameraya sahip olan A13’ün fiyatına göre gayet iyi olan 90Hz ekran tazeleme hızına sahip 6.5 inç’lik bir ekranı bulunuyor.

ABD’de satışa sunulan en ucuz 5G destekli telefonlar biri olan ve giriş seviyesi telefonların içinde en üstlerde yer alan telefonun diğer özellikleri ise şu şekilde;

Ekran: 6.5 inç 90Hz destekli HD+ LCD ekran

6.5 inç 90Hz destekli HD+ LCD ekran İşlemci: MTK Dimensity 700

MTK Dimensity 700 RAM: 4GB

4GB Depolama: 64 GB dahili depolama ve 1 TB harici depolama desteği

64 GB dahili depolama ve 1 TB harici depolama desteği Arka Kamera: 50MP F 2.0 diyaframlı ana kamera, 2MP F 2.4 diyaframlı makro kamerası ve 2MP F 2.4 diyaframlı derinlik kamerası

50MP F 2.0 diyaframlı ana kamera, 2MP F 2.4 diyaframlı makro kamerası ve 2MP F 2.4 diyaframlı derinlik kamerası Ön Kamera: 5MP F2.0 diyaframlı ön kamera

5MP F2.0 diyaframlı ön kamera Batarya: 15W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya

15W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya Bağlantı: USB Type-C

USB Type-C İşletim Sistemi: Android 11 ve One UI Core 3.1

Android 11 ve One UI Core 3.1 Renkler: Siyah

Siyah Boyutlar: 164.5 x 76.5 x 8.8mm

164.5 x 76.5 x 8.8mm Ağırlık: 95 gram

Samsung Galaxy A13 5G’nin ülkemizde de aynı özellikler satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Cihaz ABD ise 249 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.