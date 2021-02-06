Samsung, 8K 60 FPS Video Kayıt Desteğini Test Ediyor

Galaxy S20 serisinde 8K 24 FPS video kayıt desteği sunan Samsung'un, Galaxy S22'de bunu bir adım öteye taşımaya çalıştığı iddia edildi. İddiaya göre Samsung, 8K 60 FPS video kaydı üzerinde çalışıyor.

Akıllı telefon dünyasındaki yeni teknolojileri ilk benimseyen şirketlerden bir tanesi olan Samsung, Galaxy S20 serisinde 8K video kayıt desteğini kullanıcılarına sunmuştu. Ancak aşırı ısınma sorunları sebebiyle video kayıt süresi 5 dakikayla sınırlı kalıyordu.

Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Samsung, sınırları zorlamaya devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy S22 serisinde 8K 60 FPS video kaydını test ettiği ancak şu an daha öncekiyle benzer problemler yaşadığı belirtiliyor.

Samsung, 8K 60 FPS video kaydı üstünde çalışıyor

Mauri QHD adlı bir Twitter kullanıcısına göre akıllı telefon üreticisi, gelecekteki amiral gemisi akıllı telefonu için 8K 60 FPS desteği üzerinde çalışıyor. Ancak Samsung, yine benzer problemlerle karşılaşmış durumda: Aşırı ısınma ve 5 dakikayla sınırlı kayıt süresi.

Tabii bu, 8K 24 FPS'teki ısınma sorunlarının çözülmüş olabileceği anlamına geliyor. Ancak yüksek çözünürlük denildiğinde akla ilk gelen dosya boyutu sorunu hâlâ olduğu gibi duruyor. Wccftech'te yer alan habere göre Galaxy S20'de 8K 24 FPS video kaydı, dakikada 600 MB gibi bir alanı kaplıyor. Bu da sadece 5 dakikalık bir videonun 3 GB alan kaplayacağı anlamına geliyor.

Mauri QHD, bu özelliğin yeterince geliştirilememesi durumunda Galaxy S22'de değil Galaxy S23'te kullanıcılarına sunulacağını dile getiriyor. Ayrıca farklı kaynaklar, Samsung'un bu sene içerisinde 8K 60 FPS video kayıt desteği sunan yeni yonga setini duyuracağını ifade ediyor.

Tabii şirketin bu özelliği şu an test ediyor olması Galaxy S22'de kullanıcılara sunacağı anlamına gelmiyor. Ancak en büyük rakibi olan Apple'ın, iPhone 13 Pro Max'te stabil bir 8K 45 FPS video kayıt desteği sunacağı söylentileri Samsung'un bu konudaki çalışmalarının yoğunlaşmasına sebep olmuş olabilir.