Samsung Galaxy S25 serisinin resmî basın görselleri de sızdırıldı. Böylelikle telefonların tasarımlarına ilişkin hiçbir bilinmez kalmamış oldu. İşte sızdırılan görüntüler...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 22 Ocak'ta gerçekleştireceği etkinlikte duyurulan Galaxy S25 serisi akıllı telefonları, yeni bir sızıntı ile gündemde. Bu kez de bu akıllı telefonların, resmî basın görselleri sızdırıldı. Böylelikle telefonlar ilgili hiçbir bilinmez kalmamış oldu desek yeridir.

Sızdırılan basın görselleri, daha önce yaşanan sızıntıları doğrulamış durumda. Zira keskin hatlar gibi daha önce ortaya çıkan tasarım detayları, basın görsellerinin sızdırılması ile netleşmiş oldu.

Karşınızda Samsung Galaxy S25 için sızdırılan görseller:

Yukarıdaki basın görseli, Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modellerini gösteriyor. Ön planda lacivert renkli bir telefon görüyoruz. Arka kısımda ise gümüş renkli model bizleri bekliyor. Düz ekranlı telefonlar, üçlü kamera kurulumu ile donatılacaklar.

Galaxy S25 Ultra için sızdırılan basın görseli ise kavisli tasarımın bu model için sona ereceğini gözler önüne seriyor. Ancak Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera kurulumu, Galaxy S24 Ultra ile büyük oranda benzer bir yapıda olacak. Tabii teknik iyileştirmeler olması muhtemel.