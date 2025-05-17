Samsung'un yeni ve ince modeli Galaxy S25 Edge, kapsamlı pil testlerine sokuldu. Sonuçlar beklenilenin aksine şaşırtıcı olabilir.

Samsung’un geçtiğimiz günlerde resmî olarak tanıttığı Galaxy S25 Edge, ultra ince yapısıyla dikkatleri üzerine çekse de bu estetik tasarımın bir bedeli var. O da daha küçük pil kapasitesi. Peki telefonun pil ömrü beklenildiği kadar kötü mü?

PhoneArena'nın yayımladığı test sonuçları tam da bu soruya ışık tutuyor ama önce teknik detayları ele alalım. 3.900 mAh'lık bir pil kapasitesine sahip olan Galaxy S25 Edge, daha küçük ekranlı Galaxy S25’in 4.000 mAh'lık pil kapasitesinin yalnızca çok az gerisinde.

Galaxy S25 Edge testlerde nasıl sonuçlar aldı?

Peki bu fark günlük kullanıma nasıl yansıyor? Galaxy S25 Edge'e yönelik gerçekleştirilen üç farklı pil testine göre telefonun pil ömrü beklenildiği kadar kötü değil.

İnternet tarayıcısı testinde telefon sadece 16 saat 40 dakika dayanabildi. Bu, Galaxy S25’ten yaklaşık iki saat daha az, S25 Plus ve S25 Ultra’nın ise oldukça gerisinde.

telefon sadece 16 saat 40 dakika dayanabildi. Bu, Galaxy S25’ten yaklaşık iki saat daha az, S25 Plus ve S25 Ultra’nın ise oldukça gerisinde. YouTube video akışı testinde , sonuç 7 saat 44 dakika olarak ölçüldü. Bu, standart model olan Galaxy S25’ten biraz düşük.

, sonuç 7 saat 44 dakika olarak ölçüldü. Bu, standart model olan Galaxy S25’ten biraz düşük. 3D oyun testinde ise Galaxy S25 Edge yalnızca 9 saat 38 dakika dayandı. Bu skor da tüm Galaxy S25 ailesinin gerisinde kaldığının göstergesi ancak aradaki saatler uçurum kadar farklı değil.

Rakiplerine kıyasla ne durumda?

Toplam ekran süresi bazında yapılan tahminlere göre Galaxy S25 Edge kullanıcılarına yaklaşık 6 saat 22 dakikalık ekran süresi sunuyor. Bu, Galaxy S25’in 7 saatlik tahmini süresinden nispeten düşük. Yine de tamamen karamsar bir tablo çizmek haksızlık olur. Galaxy S25 Edge, maliyet söz konusu olduğunda alanındaki rakiplerine kıyasla önde.

iPhone 16e ’yi (6 saat 4 dakika) geride bırakıyor.

’yi (6 saat 4 dakika) geride bırakıyor. Galaxy A35 ’ten (6 saat 12 dakika) daha iyi.

’ten (6 saat 12 dakika) daha iyi. Galaxy S24 FE ile (6 saat 20 dakika) neredeyse başa baş.

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Peki sizce Galaxy S25 Edge, Samsung'un beklediği başarıyı yakalayabilecek mi? Telefona dair düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.