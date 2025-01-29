Samsung’un heyecanla beklenen yeni Galaxy S25 Serisi, Hepsiburada’da teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor. Lansmana özel kampanyalar ve fırsatlarla dikkat çeken bu seri, kullanıcılarına üstün özellikler ve cazip avantajlar sunuyor.

Galaxy S25 Ultra modelinde iki kat hafıza, %50 indirimli kılıf hediyesi, 1 TB için 10.000 TL ve 512 GB için 8.000 TL kupon avantajı sunuluyor. Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus modellerini tercih edenler ise 5.000 TL ek takas desteğinden yararlanabiliyor.

Hepsiburada’nın “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetiyle, eski telefonunu Galaxy S25 Serisi ile değiştirmek isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar, eski telefonlarının bilgilerini sisteme girerek anında teklif alabiliyor ve bu teklif yeni telefonun fiyatından düşürülüyor. Galaxy S25 ve S25 Plus modellerini tercih eden kullanıcılar ayrıca 5.000 TL ek takas desteğinden faydalanabiliyor.

Samsung Galaxy S25 Serisi "gerçek yapay zeka dostun" konumlaması ile akıllı telefonlardaki yapay zeka standartlarını belirliyor:

Seri, bugüne kadarki farkındalığı en yüksek mobil deneyimler sunmak üzere yapay zekâ destekli gerçek bir yapay zeka dostu olarak yeni bir standart belirliyor.

Türünün ilk örneği olarak Galaxy yonga setine göre özelleştirilen Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, Galaxy AI için daha fazla işlemci gücü sunuyor ve Galaxy'nin yeni nesil ProVisual Engine özelliğiyle üstün kamera yetenekleri ve kontrol imkânı kazandırıyor.

Mobil etkileşimler hiç olmadığı kadar sezgisel ve zahmetsiz

One UI 7 ile Galaxy S25 Serisi, kullanıcı ihtiyaçlarına ve tercihlerine entegre olan ve her alanda gizlilik güvencesiyle kişiselleştirilmiş yapay zekâ deneyimleri sunan yapay zekâ destekli gerçek yapay zeka dostu haline geliyor. Bu adım, dünyanın dört bir yanından geliştiricileri ve iş ortaklarını bir araya getirerek Mobil İşletim Sistemi ile yapay zekâyı bir arada konumlamak için Google ile paylaşılan vizyonun başlangıç noktasına işaret ediyor.

Circle to Search, artık ekrandaki telefon numaralarını, e-mailleri ve URL'leri hızlı bir şekilde algılıyor ve tek bir dokunuşla arama yapılmasına, e-mail göndermeye veya bir web sitesini ziyaret etmeye olanak tanıyor.

Yan düğmeye bir kez basıldığında etkinleştirilen Gemini, Samsung ve Google uygulamalarının yanı sıra Spotify gibi üçüncü taraf uygulamalar arasında da uyumlu etkileşimler gerçekleştirebiliyor.

Galaxy S25 Serisi, cihaz üzerindeki Call Transcript ve özetleme yetenekleriyle aramaları düzenli hale getiriyor. Writing Assist özelliği ile içerik özetleme veya notları otomatik olarak biçimlendirme gibi yetenekleri, uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan metinlerin seçilmiş olduğu yerlerde etkinleştirilebiliyor. Drawing Assist ise eskiz, metin veya resim gibi farklı komutların kombinasyonu aracılığıyla fikirleri hayata geçirmenin yeni yollarını sunuyor.

Galaxy S25, yüksek çözünürlüklü sensörler ve ProVisual Engine ile fotoğraf çekerken yeni bir standart belirleyerek her aralıkta ultra ayrıntılı çekimler yapıyor. Önceki nesilde yer alan 12MP'den yükseltilen yeni 50MP ultra geniş kamera sensörü ile Galaxy S25 Ultra, olağanüstü netlik ve canlılık sunuyor.

Mobil cihazlarda DSLR benzeri bir deneyim sunma hedefiyle Galaxy S25, popüler Expert RAW uygulamasına entegre bir şekilde kullanılabilen Virtual Aperture ile alan derinliği kontrolü sunuyor. Galaxy S25 ayrıca, daha profesyonel video prodüksiyonuna imkân vermek üzere hassas renk derecelendirme seçenekleri sunan Galaxy Log ile sinematik yaratıcılığı güçlendiriyor.

Galaxy S25 Serisi 22 Ocak'ta ön satışa çıktı. Galaxy S25 Ultra Titanyum Siyah,Titanyum Gri, Titanyum Mavi, Titanyum Gümüş ve online özel renkleri, Titanyum Gece Siyahı, Titanyum Yeşil ve Titanyum Pembe ; Galaxy S25+ ve Galaxy S25, Gümüş, Mint Yeşili, Buz Mavisi, Lacivert online özel renkleri, Gece Mavisi, Mercan, Pembe seçeneklerine sahip.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.