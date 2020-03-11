Yeni Samsung Galaxy Tab S6 Lite tablet, geçtiğimiz ay açıklandı ve şimdi cihazın lansmanına yaklaşıyoruz gibi görünüyor. Tablet yakın zamanda Tayland'dan NCC sertifikası aldı. Dolayısıyla bu da yakında bir tanıtım yapılacağına işaret ediyor.

Daha önce tabletin, Samsung Exynos 9611 mobil işlemci ile geleceğini ve 4 GB RAM, 64 GB veya 128 GB depolama alanına sahip olacağını duymuştuk. Tabletin, standart tablet gibi 2560x1600 piksel çözünürlüklü 10,5 inç Süper AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor.

Galaxy Tab S6 Lite'ın özellikleri:

Ayrıca, standart tabletle aynı S Pen, tablette yer alacak. S Pen, tabletin arkasında manyetik olarak şarj edilebilecek. Cihazın ön tarafında 8 megapiksel selfie kamerası, arka tarafında ise iki kamera bulunacak. Bu kameralardan biri 13 megapiksel, diğeri de 5 megapiksel olacak. 2,4 GHz Wi-Fi bağlantısı özelliğine sahip olacak cihazın model numarası SM-P610 olarak kayıtlara geçti.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S6 ile hemen hemen aynı tasarıma sahip. İnce çerçeveleriyle de oldukça modern görünüyor. Tabletin, Android 10 üstü One UI 2.0 ile kullanıcıların karşısına çıkacağı belirtiliyor.

Galaxy Tab S6’dan da bahsetmek gerekirse, gücünü Snapdragon 855 işlemciden ve 6 GB / 8 GB RAM seçeneklerinden alan tablet, 128 GB ve 256 GB dahili depolama kapasitesi seçeneklerine sahip. AMOLED ekranlı tablet, 7.040 mAh pil barındırıyor. Modelde dörtlü hoparlör sistemi ve Dolby Atmos desteği de var. Modelin önünde yüz tanıma yetenekli 8 megapiksel kameraya, arkasındaysa 13 megapiksel + 5 megapiksel çiftli kamera sistemi yer veriliyor.

Galaxy Tab S6 Lite’ın satış fiyatının 399 dolar civarında olması bekleniyor. Türkiye’ye geliş tarihi konusunda ise henüz bir bilgi yok. Samsung’un yeni tableti hakkında daha fazla detay geldikçe sizlerle paylaşacağız.