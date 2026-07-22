Samsung, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında bir Galaxy Unpacked etkinliği gerçekleştirecek. Dünya çapında büyük heyecanla beklenen lansman, 22 Temmuz, yani bugün ilerleyen saatlerde düzenlenecek ve canlı olarak yayımlanacak.
Peki Samsung’un bugünkü Galaxy Unpacked etkinliği saat kaçta? Hangi ürünler tanıtılacak? Etkinlik nasıl izlenir? Firmanın yeni katlanabilir telefonları başta olmak üzere birçok farklı ürününü tanıtacağı lansman hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
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Samsung Galaxy Unpacked etkinliği saat kaçta?
Samsung’un bugün düzenleyeceği Galaxy Unpacked lansmanı, TSİ 16.00’da resmen başlayacak. Lansman, Londra’da düzenlenecek. Biz de etkinlik sırasında tanıtılan ürünleri sizlerle paylaşacağız.
Samsung Galaxy Unpacked etkinliği nasıl izlenir?
Samsung’un bugünkü etkinliği, direkt olarak şirketin resmî YouTube hesabı ve sitesi üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Yukarıdaki canlı yayın üzerinden saatler 16.00’yı gösterdiği andan itibaren etkinliği izleyebileceksiniz.
Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde hangi ürünler tanıtılacak?
- Galaxy Z Fold8 Ultra
- Galaxy Z Fold8
- Galaxy Z Flip8
- Galaxy Glasses
- Galaxy Watch Ultra
- Galaxy Watch9
- Galaxy Glasses (kesin değil)
Listeden de görebileceğiniz üzere firma çok büyük ihtimalle 3 yeni amiral gemisi katlanabilir telefon ve 2 adet akıllı saat tanıtacak. Ayrıca söylentilere göre günlük kullanıma uygun akıllı saat de görebiliriz.