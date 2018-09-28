Usta golfçüler için atış izleme, coğrafi verileri aktarma gibi önemli işlevlere sahip olan Galaxy Watch Golf Edition resmi olarak satışa sunuldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirketin en yeni akıllı saati olan Galaxy Watch için ‘Golf Edition’ sürümünü piyasaya sürdü. Şirket, geçtiğimiz yıl tanıtılan Gear S3 için de bir Golf Edition sürümü satışa sunmuş ve golf severlerin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Galaxy Watch Golf Edition nedir?

Teknik olarak Galaxy Watch Golf Edition’ın standart Galaxy Watch’tan bir farkı bulunmuyor. Aradaki fark, Galaxy Watch Golf Edition’ın, Golfzon Deca-Samsung iş birliği ile geliştirilen Smart Caddie uygulamasına sahip olması.

Smart Caddie, dünya çapında 60 bin golf sahası hakkında bilgi veren bir akıllı saat uygulaması. Smart Caddie, tüm golf sahaları için atış izleme, kayıt tutma, rakım ve coğrafi veriler gibi bilgileri kullanıcılara sunarak golf keyfini daha profesyonel bir seviyeye çıkarıyor.

Galaxy Watch Golf Edition, tıpkı Gear S3 Golf Edition’da olduğu gibi ilk olarak Güney Kore’de satışa çıkacak. Avrupa’da ne zaman satışa çıkacağı ise şu an için belli değil. 42mm’lik versiyonu 351 dolar (~2099 TL), 46mm’lik versiyonu ise 367 dolar (~2199 TL) fiyat etiketine sahip olacak.