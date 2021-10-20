Instagram, kullanıcıların birbirleriyle etkileşimlerini artıracak yeni bir özelliği test etmeye başladı. 'Seninki' isimli bu özellik, kullanıcıların bir konu üzerinden hikaye zincirleri oluşturmasını sağlıyor. Seninki, Türkiye'deki bazı şanslı kullanıcılar tarafından da deneyimlenebiliyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, Türkiye'den bazı kullanıcıları da dahil ettiği yeni bir özelliği test etmeye başladı. "Add Yours" (Seninki) olarak isimlendirilen ve hikayelerde ortaya çıkan bu özellik, kullanıcıların birbirleriyle olan etkileşimlerini artıracak gibi görünüyor.

Instagram hikayelerinin etiket bölümüne eklenen bu yeni özellik, kullanıcıların hikaye zincirleri oluşturmalarını sağlıyor. Bir konuyla ilgili hikayesini paylaşan kullanıcının Seninki etiketi eklemesi durumunda kullanılabilir olan özellik, ana paylaşıma takipçilerin kendi hikayelerini eklemelerini sağlıyor. Özelliğin dünya genelinde tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Instagram Add Yours nedir?

Instagram'ın kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen yeni özelliği, yukarıda yer alan fotoğraftaki gibi görünüyor. Kullanıcılar, sticker ekleme bölümünden ulaşabilecekleri Seninki etiketini ekleyip, Instagram'ın ya da bizzat kullanıcıların belirlediği konulardan birini tercih edebilecekler. Bu konuyla ilgili paylaşımını takipçileriyle paylaşan bir kullanıcı, bu sayede bir hikaye zincirinin ilk halkasını oluşturmuş olacak. Diğer kullanıcılar da bu halkayı büyütecekler. Üstelik aynı etiket altında paylaşım yapan kullanıcılar, birbirlerinin hikayelerini de görebilecekler.

Instagram'ın Seninki isimli yeni özelliğinin kapsamının genişleyip genişlemeyeceği de şimdilik bilinmiyor. Zaten az önce de belirttiğimiz gibi, bu özelliğin tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı bile şimdilik belli değil. Eğer bu özelliği test etme imkanı yakaladıysanız, Seninki'nin nasıl bir deneyim sunduğunu bizlerle paylaşabilirsiniz.