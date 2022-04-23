Galaxy Z Fold 4'ün Bataryası Hayal Kırıklığı Yaşatabilir

Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonu Z Fold 4’ün pil kapasitesi hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Koreli üretici pilden kısarken, başka bir bölümde önemli geliştirmeye imza atabilir.

Akıllı telefon pazarında iddialı modelleriyle rekabet eden Samsung, katlanabilir modellerini bu yıl yeni üyeleriyle genişletecek. Son olarak piyasaya sürdüğü Z Fold 3 ve Z Flip 3 ile iyi bir satış performansı sergileyen firma, bu yıl seriye yeni üyeler ekleyecek.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonları hakkında sızıntılar giderek artarken, kısa süre önce bunlara bir yenisi daha eklendi. Serinin yeni cep yakan üyesi olması beklenen Z Fold 4 modelinin pil kapasitesi hakkında bazı iddialar ortaya çıktı. Koreli üretici bu yeni cihazda da farklı bir yol izlemeyecek gibi görünüyor.

Galaxy Z Fold 4’ün pil kapasitesi sabit kalabilir

Samsung, Z Fold 4’ü tasarım konusunda iyileştireceği aşikar. Ancak şirket bunu gerçekleştirirken bazı önemli özelliklerden de kısmak zorunda kalacak. Galaxy Z Fold3'te de benzer bir sorun nedeniyle pil kapasitesinden 'tasarruf' eden Samsung'un Z Fold 4'te de aynı yaklaşımı sergileyeceği iddia edildi.

GalaxyClub tarafından ortaya atılan iddiaya göre Galaxy Z Fold 4, pil tarafında Z Fold 3 ile aynı pili kullanacak. Yani bu, cihazın; 2.022 mAh ve 2.268 mAh olmak üzere toplam 4.270 mAh kapasiteli iki adet pil ile geleceği ortaya atıldı.Ancak Samsung bu noktada tasarımı daha çok ön planda tutacak. Koreli dev, Z Fold 4’ü daha hafif bir tasarım ile geliştirecek. Tabii tasarımın bu kadar ince olması içinde pilden ferâgat edilecek.

.Koreli teknoloji devinin yeni katlanabilir telefon hakkındaki planları şu anda kesinlik kazanmamış durumda. Umuyoruz ki Samsung, Galaxy Z Fold 3'ün en çok eleştirilen kısmı olan batarya tarafını Z Fold 4'te güçlendirir.