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Samsung Galaxy Z Fold 8 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!

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Samsung, merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir amiral gemisi Galaxy Z Fold 8'i tanıttı.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, bugün gerçekleştirdiği merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni nesil katlanabilir amiral gemisi telefonu Galaxy Z Fold 8 modelini resmî olarak duyurdu.

Güçlendirilmiş donanımı, tüy kadar hafif tasarımı, yenilikçi batarya teknolojisi ve en güncel yazılımıyla dikkat çeken cihaz, katlanabilir akıllı telefon standartlarını yeniden belirliyor.

İçerikten Görseller

Samsung Galaxy Z Fold 8 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!
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Tüy kadar hafif

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Samsung Galaxy Z Fold 8, katlanabilir telefonların en çok eleştirilen noktalarından biri olan ağırlık konusunda devrim niteliğinde bir adımla geliyor. Sadece 201 gram ağırlığındaki cihaz, standart akıllı telefon seviyesine inen yapısıyla tek elle kullanım ergonomisini üst seviyeye çıkarıyor.

Cihazın dış tarafında günlük kullanım için ideal 5.5 inç boyutunda kapak ekranı bulunurken, cihaz açıldığında kullanıcıları devasa 7.6 inçlik ana ekran karşılıyor. 4:3 çerçeve oranına sahip olan bu ekran, çoklu görevler ve içerik tüketimi için benzersiz bir alan sunuyor. Her iki ekran da 120Hz yenileme hızı ve Dynamic AMOLED 2X paneli sayesinde son derece akıcı ve canlı bir görsel deneyim vaat ediyor.

İşlemci ve RAM tarafı da oldukça güçlü

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Katlanabilir amiral gemisi, gücünü Qualcomm’un Samsung cihazlara özel olarak optimize ettiği Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy işlemcisinden alıyor. 3nm mimarisine sahip bu işlemci, hem üstün performans hem de yüksek enerji verimliliği sunuyor.

Depolama ve RAM tarafında ise farklı konfigürasyonlar mevcut. 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri 12 GB RAM ile sunulurken, 1 TB depolama sunan en üst model ise 16 GB RAM gücüyle geliyor.

Pilde 400 mAh artış var

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Fotoğraf ve video yetenekleriyle iddialı olan Galaxy Z Fold 8'in arka tarafında 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. Ön yüzünde 10 MP selfie kamerasına yer veren telefon, iç ekranında ise görüşmeler ve özçekimler için 10 MP iç ekran kamerası bulunduruyor.

Cihazın dikkat çeken bir diğer donanımı ise pil tarafında karşımıza çıkıyor. Yeni nesil Silikon Karbon Batarya teknolojisine sahip olan cihaz, 4800 mAh kapasiteli bir pil sunuyor. Bu pil, 45W kablolu hızlı şarj ve 20W kablosuz şarj desteği ile kısa sürede dolabiliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 özellikleri

Özellik Detay
İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy (3nm)
Ekran Kapak Ekranı: 5.5 inç, Ana Ekran: 7.6 inç, 4:3 Çerçeve Oranı, 120Hz, Dynamic AMOLED 2X
RAM 12 GB (256/512 GB), 16 GB (1 TB)
Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB
Kamera 50 MP Ana Kamera, 50 MP Ultra Geniş Kamera, 10 MP Ön Kamera, 10 MP İç Ekran Kamerası
Ses Stereo Hoparlör
Ağırlık 201 gram
Batarya 4800 mAh, Silikon Karbon Batarya
İşletim Sistemi Android 17, One UI 9.0
Şarj 45W'a kadar hızlı şarj desteği, 20W kablosuz şarj

Samsung Galaxy Z Fold 8 fiyatı

Konfigürasyon Fiyat
12 GB RAM + 256 GB Depolama 131.999 TL
12 GB RAM + 512 GB Depolama 143.999 TL
16 GB RAM + 1 TB Depolama 167.999 TL
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Samsung Galaxy

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