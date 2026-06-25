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Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra ve Z Flip8’in Bazı Özellikleri ve Renkleri Sızdırıldı

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Samsung’un temmuzda tanıtacağı katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra ve Z Flip8’in renk ve depolama seçenekleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra ve Z Flip8’in Bazı Özellikleri ve Renkleri Sızdırıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, her yıl olduğu gibi bu yıl da temmuz ayı içerisinde bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Henüz resmî açıklama olmasa da 22 Temmuz’da yapılması beklenen etkinlikte firmanın yeni amiral gemisi katlanabilir telefonlarını bizlerle buluşturmasını bekliyoruz.

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Samsung, bu sene katlanabilir telefonlarına bir yeni model daha ekleyecek. Bu Ultra model normal Z Fold8 gibi olacakken standart Z Fold8’in ise geniş ekranlı, katlanabilir iPhone rakibi olarak geldiğini göreceğiz. İkisine ek olarak bir de dikey katlanabilir Z Flip8 de tanıtılacak. Gelen yeni sızıntı da bu üç telefonun bazı önemli özelliklerini içeriyor.

İçerikten Görseller

Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra ve Z Flip8’in Bazı Özellikleri ve Renkleri Sızdırıldı
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Depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı

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Sızıntı, telefonların depolama seçeneklerini ve renklerini gözler önüne seriyor. Buna göre geniş ekranlı olacak Z Fold8 modelinde krem, grafit, lavanta ve antep fıstığı renkleri göreceğiz. Bu model; 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Normal yatay katlanır tasarımı devam ettirecek ve geçen yılki Z Fold7’nin halefi olacak Z Fold8 Ultra modeli ise grafit, yeşil, krem ve mor renk seçenekleriyle gelecek. Bu cihazda da 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama göreceğiz.

Son olarak dikey katlanabilir model olacak Z Flip8’de nane, pembe, grafit ve krem renkleri yer alacak. Bu telefonda ise 256 ve 512 GB depolama sunulacak. Flip8’in bazı pazarlarda Exynos 2600 işlemciye sahip olacağı ve kırışıklığı engelleyecek yepyeni bir menteşeyle gelmesi bekleniyor. Z Fold8 modellerinin ise Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alacağı söyleniyor.

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Samsung Galaxy Katlanabilir Telefon

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