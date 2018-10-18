Samsung'un Gear S3 model akıllı kol saatleri alabileceğiniz en iyi teknolojik ürünler arasında yer alıyor ve performans olarak sizi yarı yolda bırakmıyor. ''Tek bir sorun dışında.''

Ani pil boşalmasına neden olan ve geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan bu hata, Gear S3 Frontier ve Classic modellerinde görülmüştü. Her ne kadar bu sorun zamanla giderilse de günümüzde bazı kullanıcıların başı hala dertte. Samsung, yaptığı güncelleme ile ani pil boşalmasını ortadan kaldırdığını belirtmişti fakat bu sorun geçtiğimiz haftalarda tekrar ortaya çıktı.

Samsung'un resmi forumlarında şikayetlerini dile getiren Gear S3 kullanıcıları, pillerinin normalden daha hızlı tükendiğini ve bu sorundan son derece rahatsız olduklarını ifade ettiler. Samsung'un forum moderatörleri ise bu sorunun nedenini tam olarak belirleyemediklerini ve bazı uygulamaların buna neden olabileceğini bildirdi.

Şirket, bu durumun farkında olduğunu ve ilerleyen zamanlarda yayınlayacakları güncelleme ile sorunu tamamen çözeceklerini dile getiriyor. Fakat beklenen güncellemenin ne zaman geleceği bilinmiyor. Güncelleme gelene kadar Gear S3 kullanıcıları, şirketi şikayet yağmuruna tutmaya devam edecek gibi görünüyor.