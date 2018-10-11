Samsung, Google Pixel 3 XL'ın Çentiği İle Dalga Geçti

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni uslu durmadı ve Samsung ABD Twitter hesabı üzerinden Google'ın yeni amiral gemisi Pixel 3 XL ile dalda geçti.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon endüstrisindeki en büyük rakiplerinden biri olan Apple’a sataşmadan rahat duramaz. Samsung ABD Twittter hesabından atılan bazı tweetler ve Apple’ın ne kadar ‘yetersiz’ akıllı telefonlar ürettiğini gösteren reklam videoları bunlara en iyi örnekler olabilir.

Fakat Samsung’un bu seferki hedefi geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemilerini tanıtan Google oldu. Pixel 3 XL’ta bulunan çentik ile dalga geçen Samsung, herkesin lider olmak için doğmadığını söyleyerek Google’ın çentikli tasarımı kopyalaması ile alay etti.

Bir kullanıcının Google’ın Pixel 3 XL tweetinin altına, ‘’Samsung, lütfen bizi bu çentikten kurtar’’ yazması üzerine Samsung, ‘’Çentiği bitirmenin zamanı geldi’’ yazdı. Ayrıca herhangi bir etiket kullanmadan bir tweet daha atan Samsung, Pixel 3 XL’ın çentiğinin büyüklüğüne gönderme yaparak, ‘’Üzerine bir uçak indirebilirsin.’’ yazdı.

Ayrıca bir başka kullanıcının ‘‘Samsung’dan bir şeyler öğrenmeyi deneyin. Bu arada, onlardan çok şey kopyaladın. Teşekkürler Samsung, sen en iyisisin.’’ yazması üzerine Samsung da ‘’Herkes lider olmak için doğmaz’’ diyerek gerekli cevabı verdi.

Dürüst olmak gerekirse şirketler arası böyle tatlı atışmalar biz dışarıdan izleyenler için oldukça eğlenceli oluyor. Hele ki bir şirketin gelen iğnelemelere verecek cevabı yoksa işler daha da komik oluyor.