Samsung Galaxy A9 (2018) - Fiyatı ve Özellikleri

Samsung'un yeni üst düzey akıllı telefonu Galaxy A9 (2018) tanıtıldı. Dört arka kamerası ile bir ilk olma niteliği taşıyan cihaz, tasarımı ve donanımı ile de son derece üst düzey özellikler sunuyor.

Samsung’un akıllı telefon piyasasını sarsmayı hedeflediği Galaxy A9’a dair sızıntılar bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Galaxy A9’u bu kadar özel kılan şey ise dünyanın ilk dörtlü arka kamera kurulumuna sahip akıllı telefonu olmasıydı. Samsung, düzenlediği basın etkinliği ile Galaxy A9 (2018) modelini resmi olarak tanıttı ve dünyanın ilk dört arka kameralı telefonu görücüye çıkmış oldu.

Şüphesiz ki Galaxy A9, arka kamera kurulumu ile ön plana çıkan ve konuşulan bir akıllı telefon olacak. Fakat Galaxy A9 yalnızca kamerası ile değil, hemen her özelliği ile üst düzey bir akıllı telefon. Cihazın 6.3 inçlik bir Full HD+ ekranı bulunuyor. Galaxy A9’a önden baktığınızda ‘edge’ olmayan bir Galaxy S9+ diyebilirsiniz. Elbette ki cihazın arkasına baktığınızda bambaşka bir telefon görüyorsunuz.

Galaxy A9 2018, 2,2 GHz'e kadar frekans hızı sağlayan Snapdragon 660 işlemciden güç alıyor. Cihazın 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Ancak hangi pazarlarda hangi RAM seçeneğinin satışa sunulacağı şu an için bilinmiyor. Cihazda 128GB dahili depolama alanı bulunuyor ki MicroSD kart ile 512GB’a kadar artırabiliyorsunuz. Galaxy A9’un her yönüyle üstün bir cihaz olduğunu söylemiştik.

Peki Galaxy A9’un ana özelliğine gelelim; kamera. Galaxy A9’un 4 kamerası da ayrı bir göreve sahip. Peki hangi kamera hangi görevi üstleniyor?

Ana Kamera: Standart ‘otomatik’ fotoğraf çekimlerinizde kullanacağınız 24MP çözünürlüğe ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip kamera.

Standart ‘otomatik’ fotoğraf çekimlerinizde kullanacağınız 24MP çözünürlüğe ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip kamera. Telefoto Kamera: 10MP çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip olan bu kamera, 2x optik yakınlaştırma sağlıyor.

10MP çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip olan bu kamera, 2x optik yakınlaştırma sağlıyor. Geniş Açı Kamerası: 8MP çözünürlüğe sahip olan bu kamera, 120 dereceye kadar geniş açılı fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor.

8MP çözünürlüğe sahip olan bu kamera, 120 dereceye kadar geniş açılı fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Derinlik Kamerası: 5MP çözünürlüğe ve f/2.2 diyaframa sahip olan bu kameranın görevi, herhangi bir nesne ya da kişinin portre fotoğrafını çekmek istediğinizde sahneyi tanımlayarak arka planı bulanıklaştırmak olacak.

Galaxy A9 (2018), Ekim ayı içinde tanıtıldığı için Android 9 Pie işletim sistemi ile geleceğini düşünebilirsiniz ancak ne yazık ki kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor. Yine de endişe edecek bir şey yok zira Samsung’un cihaza Android Pie güncellemesi yayınlayacağı neredeyse kesin. Ne zaman yayınlayacağını ise kimse bilmiyor. Bu arada; Galaxy A9, 3800 mAh bataryası ile bir günden fazla kullanım süresi vadediyor.

Samsung, Galaxy A9 (2018) modelini sadece belirli pazarlarda piyasaya sürecek ve bu pazarların hangileri olacağı şu an için bilinmiyor. Samsung’un Türkiye akıllı telefon pazarında %52’lik bir paya sahip olduğunu düşünürsek Türkiye’de satışa çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın fiyatı ise Kasım ayında satışa çıktığında belli olacak.