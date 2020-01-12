Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonunun Adı: Galaxy Z Flip

Galaxy Fold ile katlanabilir akıllı telefon dünyasına pek de başarılı sayılamayacak bir giriş yapan Samsung, ikinci katlanabilir telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Ortaya atılan bir iddiaya göre ise telefonun adı Galaxy Bloom olmayacak.

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2020 bitti. Fuarda yer alan teknoloji şirketlerinden bir tanesi de Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung’tu. Şirket, bazı ürünlerini katılımcılardan bazılarına gösterdi. Bu ürünlerden bir tanesi de yakın bir süre içerisinde yayınlanacak olan şirketin ikinci katlanabilir akıllı telefonuydu.

Etkinlikten ortaya çıkarılan bazı fotoğraflar, Galaxy Fold 2 olarak işaret edilen telefonun adının Galaxy Bloom olacağını ortaya koymuştu. Ortaya çıkan yeni bir bilgi ise bu ismin cihazın adının değil kodadının olduğunu iddia ediyor.

Galaxy Z

Akıllı telefonlarla ilgili bilgileri ortaya çıkaran popüler isimlerden bir tanesi olan Ice Universe, Twitter hesabından attığı Tweet’te “Bloom, sadece bir kod adı, gerçek adı Galaxy Z ****” dedi. Kullanıcı, sadece birkaç saat sonra ise cihazın tam adının olduğu bir görsel paylaştı.

Ice Universe’ün attığı Tweet’e göre Galaxy Bloom olarak bilinen model, Galaxy Z Flip olarak yayınlanacak. Burada yola çıkarak Samsung’un Galaxy Z adını vereceği yeni bir model ailesine ev sahipliği yapacağını söylemek de mümkün.

Cihazın donanım özellikleriyle ilgili olarak ortaya çıkan bilgiler arasında ise Qualcomm Snapdragon 855 kullanacağı görülüyor. Ayrıca Ultra Thin Glass adı verilen yeni bir tür cam kaplamaya da sahip olacak. Şirketin ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold’da ise polimer film kullanılmıştı.

Galaxy Z Flip ile ilgili olarak ortaya çıkan diğer bilgiler arasında 8K video kaydı, çift kamera, Infinity-O ekran ve selfie kamerası için damla çentik bulunacağı yer alıyor. Cihaz, kutudan ise Android 10 temelli OneUI ile birlikte çıkacak. Şirket, Galaxy Z Flip’i Galaxy S20 serisiyle birlikte 11 Şubat’ta duyuracak.