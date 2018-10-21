  • Samsung'un J4+ J6+ ve A7 İçin Ürettiği Kılıflar Ortaya Çıktı

Samsung'un J4+, J6+ ve A7 İçin Ürettiği Kılıflar Ortaya Çıktı

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Samsung'un üzerinde çalıştığını söylediği telefon kılıfları sızdırıldı.

Samsung’un orta segmentli telefonları için telefon kılıfları üzerinde çalıştığı bir süre önce açıklanmıştı ancak herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmamıştı.
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Görünüşlerine baktığımızda Samsung’un iki şekilde kılıf yaptığını görüyoruz: daha ucuz telefonlarının kılıflarında hafif bir renk geçişi varken nispeten daha pahalı telefonlarındaki kılıflarda ise elmas şeklinde bir örüntü izlenmiş.

Yeni çıkan telefonların bu kılıflardan faydalanabileceği düşünülürken üç kameralı farklı bir tasarımı olsa da Galaxy A7’nin de kılıfının gelmesi bekleniyor. Galaxy A7’nin konusu açılmışken firmanın kapaklı bir kılıf tasarladığını da söyleyebiliriz.

Şu an için çıkış tarihi ya da fiyat bilgisi verilmese de Samsung’un kılıflarının siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa çıkacağını söyleyebiliriz.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-J4-J6-Plus-A7-gradient-cases_id110208#
Etiketler: samsung, kılıf, sızıntı
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