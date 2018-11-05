Samsung'dan Katlanabilir Akıllı Telefona Gönderme

Samsung, mobil biriminin resmi Twitter hesabının profil fotoğrafını güncelleyerek katlanmış haldeki bir Samsung logosu koydu. Bu güncelleme, katlanabilir akıllı telefonun gün yüzüne çıkmaya hazır olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 7-8 Kasım tarihlerinde Birleşik Devletler’in San Francisco kentinde bu yılki Geliştirici Konferansı’nı gerçekleştirecek. Şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonunun da bu konferans sırasında ortaya çıkması bekleniyor. Fakat Samsung, bu konudaki sessizliğini bozmamakta kararlı gibi görünüyor. En azından şimdiye kadar öyleydi.

Twitter profil fotoğrafını güncelleyen Samsung Mobile, standart Samsung logosunu ‘katlanmış’ bir Samsung logosu ile değiştirdi. Bu ‘küçük’ güncelleme, Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu tanıtmaya yaklaştığının ve cihaz için tüketicileri şimdiden heyecanlandırmak istediğinin en açık göstergesi.

Güney Kore’den elde edilen bilgilere göre katlanabilir Samsung akıllı telefon, 7.3 inçlik ana ve 4.6 inçlik ikincil ekrana sahip olacak. Ana ekran cihaz açıkken, ikincil ekran ise cihaz katlı haldeyken kullanılabilecek. Cihazın fiyatı ve detaylı tasarımı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor ancak şimdiye kadar tanıtılmış en pahalı Samsung telefon olacağını tahmin etmek zor değil.