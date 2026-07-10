Samsung Krizi Fırsata Çevirdi: 5 nm ve 4 nm Çiplere Zam Yapıyor

Samsung'un 5 nm ve 4 nm üretim süreçlerinde kullandığı wafer fiyatlarını yaklaşık yüzde 15 artırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Yapay zekâ çiplerine yönelik hızla büyüyen talebin etkisiyle alınacağı belirtilen karar, yarı iletken sektöründeki rekabeti ve gelecekteki teknoloji ürünlerinin maliyetlerini yeniden gündeme taşıdı.

Yapay zekâ odaklı yatırımlar hız kesmeden devam ederken bunun etkileri artık yalnızca yeni çiplerde değil, üretim tarafında da hissedilmeye başladı. Özellikle son dönemde veri merkezleri ve AI hızlandırıcılarına yönelik yoğun talep, dünyanın en büyük dökümhane üreticilerini fiyat politikalarını yeniden şekillendirmeye yöneltiyor.

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Bu kapsamda gelen son iddiaya göre Samsung da önemli bir karar almaya hazırlanıyor. Şirketin gelişmiş üretim süreçleri arasında yer alan 5 nm ve 4 nm wafer fiyatlarını yaklaşık yüzde 15 artıracağı belirtiliyor. Böylece Samsung'un uzun süredir fiyat avantajıyla müşteri çekmeye çalıştığı stratejisini önemli ölçüde değiştirebileceği konuşuluyor.

Samsung'un üretim kapasitesi artık daha değerli hâle geldi

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre fiyat artışının temel nedeni, yapay zekâ çiplerine yönelik siparişlerde yaşanan büyük artış. Özellikle yüksek performanslı işlemciler ve yeni nesil HBM bellek çözümlerinde kullanılan üretim süreçlerine olan yoğun ilgi, Samsung'un fabrikalarındaki kapasite kullanım oranını ciddi şekilde yükseltmiş durumda.

İddiaya göre şirket, artan talep sayesinde artık üretim kapasitesini daha yüksek fiyatlarla değerlendirebilecek bir konuma ulaştı. Fiyat artışının tüm müşteriler için aynı seviyede uygulanmayabileceği, sipariş hacmi ve yapılan anlaşmalara göre değişebileceği de belirtiliyor.

Kararın teknoloji ürünlerine etkisi ne olacak?

Wafer fiyatlarındaki artış doğrudan akıllı telefonların veya ekran kartlarının yüzde 15 zamlanacağı anlamına gelmiyor. Çünkü wafer maliyeti, nihai ürünün toplam üretim maliyetinin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Ancak üretim maliyetlerinin yükselmeye devam etmesi durumunda üreticilerin bunu zaman içinde tüketici fiyatlarına yansıtması ihtimaller arasında yer alıyor.

Samsung'un bu hamlesi ayrıca TSMC ile rekabette de yeni bir dönemin işareti olabilir. Yapay zekâ odaklı çip yarışının hız kesmeden büyümesi, önümüzdeki dönemde yalnızca daha güçlü işlemciler değil, aynı zamanda daha pahalı üretim süreçleriyle de karşılaşabileceğimizi gösteriyor.