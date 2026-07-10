Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Samsung Krizi Fırsata Çevirdi: 5 nm ve 4 nm Çiplere Zam Yapıyor

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Samsung'un 5 nm ve 4 nm üretim süreçlerinde kullandığı wafer fiyatlarını yaklaşık yüzde 15 artırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Yapay zekâ çiplerine yönelik hızla büyüyen talebin etkisiyle alınacağı belirtilen karar, yarı iletken sektöründeki rekabeti ve gelecekteki teknoloji ürünlerinin maliyetlerini yeniden gündeme taşıdı.

Samsung Krizi Fırsata Çevirdi: 5 nm ve 4 nm Çiplere Zam Yapıyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Yapay zekâ odaklı yatırımlar hız kesmeden devam ederken bunun etkileri artık yalnızca yeni çiplerde değil, üretim tarafında da hissedilmeye başladı. Özellikle son dönemde veri merkezleri ve AI hızlandırıcılarına yönelik yoğun talep, dünyanın en büyük dökümhane üreticilerini fiyat politikalarını yeniden şekillendirmeye yöneltiyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu kapsamda gelen son iddiaya göre Samsung da önemli bir karar almaya hazırlanıyor. Şirketin gelişmiş üretim süreçleri arasında yer alan 5 nm ve 4 nm wafer fiyatlarını yaklaşık yüzde 15 artıracağı belirtiliyor. Böylece Samsung'un uzun süredir fiyat avantajıyla müşteri çekmeye çalıştığı stratejisini önemli ölçüde değiştirebileceği konuşuluyor.

Samsung'un üretim kapasitesi artık daha değerli hâle geldi

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre fiyat artışının temel nedeni, yapay zekâ çiplerine yönelik siparişlerde yaşanan büyük artış. Özellikle yüksek performanslı işlemciler ve yeni nesil HBM bellek çözümlerinde kullanılan üretim süreçlerine olan yoğun ilgi, Samsung'un fabrikalarındaki kapasite kullanım oranını ciddi şekilde yükseltmiş durumda.

İddiaya göre şirket, artan talep sayesinde artık üretim kapasitesini daha yüksek fiyatlarla değerlendirebilecek bir konuma ulaştı. Fiyat artışının tüm müşteriler için aynı seviyede uygulanmayabileceği, sipariş hacmi ve yapılan anlaşmalara göre değişebileceği de belirtiliyor.

Kararın teknoloji ürünlerine etkisi ne olacak?

Wafer fiyatlarındaki artış doğrudan akıllı telefonların veya ekran kartlarının yüzde 15 zamlanacağı anlamına gelmiyor. Çünkü wafer maliyeti, nihai ürünün toplam üretim maliyetinin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Ancak üretim maliyetlerinin yükselmeye devam etmesi durumunda üreticilerin bunu zaman içinde tüketici fiyatlarına yansıtması ihtimaller arasında yer alıyor.

Samsung'un bu hamlesi ayrıca TSMC ile rekabette de yeni bir dönemin işareti olabilir. Yapay zekâ odaklı çip yarışının hız kesmeden büyümesi, önümüzdeki dönemde yalnızca daha güçlü işlemciler değil, aynı zamanda daha pahalı üretim süreçleriyle de karşılaşabileceğimizi gösteriyor.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Türkiye'de Üretilecek Dacia Striker'ın Tahmini Fiyatı Belli Oldu

Türkiye'de Üretilecek Dacia Striker'ın Tahmini Fiyatı Belli Oldu

Samsung CEO'sundan Yapay Zeka Açıklaması: Asıl Yapay Zeka Dönüşümü Şimdi Başlıyor

Samsung CEO'sundan Yapay Zeka Açıklaması: Asıl Yapay Zeka Dönüşümü Şimdi Başlıyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com