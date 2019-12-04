Samsung, Yeni Galaxy Fold'da Menteşeleri Gizleyecek

Samsung, katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'u geç de olsa piyasaya sürdü. İlk katlanabilir telefonunda yaptığı hatalardan ders alan şirket, bir sonraki telefonunda menteşeleri gizlemek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Samsung, ekim ayında gerçekleşen Geliştirici Konferansı sırasında, katlanabilir akıllı telefon konsepti sergiledi. Konseptte görünen cihaz, Motorola Razr gibi dikey olarak katlanabilen bir kapak mekanizması kullanıyordu. 2020'nin ilk çeyreğinde Galaxy Fold 2 ismiyle gelmesi beklenen yeni telefon, gizlenmiş menteşelerle karşımıza çıkabilir.

Galaxy Fold tahmin edebileceğiniz gibi şirketin son katlanabilir telefonu olmayacak. Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin önümüzdeki yıl iki katlanabilir telefon çıkarması bekleniyor ve bunlardan birinin Galaxy Fold'un devamı olması bekleniyor. Tasarımlara bakılırsa cihazlardan biri dikey katlama mekanizmasına sahip olacak ve yeni menteşe sistemi sayesinde selefinden farklı görünecek.

Galaxy Fold, akıllı telefonun ekranını ortasından ayıran, gözle görülür bir dikey çizgiye sahip. Ancak yeni cihaz, akıllı telefonun gövdesine gizlenmiş yeni bir menteşeyle bu sorunun önüne geçebilir. Samsung, yeni mekanizmayı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde (EUIPO) "Gizli Menteşe” olarak tescilledi.

Samsung'un yeni çözümü hakkında ortaya konulan bilgiler büyük ölçüde sızıntılardan ibaret. Şu anda iki katlanabilir cihazdan hangisinin yeni menteşe tasarımına sahip olacağı bilinmiyor.

Galaxy Fold 2'nin Ağustos 2020'de piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca Samsung, katlanabilir telefon pazarını 60 ülkeye daha genişletmeyi ve yeni modellerde yüksek fiyatlandırma engelini aşmayı hedefliyor.