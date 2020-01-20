Samsung, Agresif Bir Rekabet İçin Yönetimde Değişiklik Yaptı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yönetim kademesinde önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, ‘Galaxy’ markasının gelişmesinde kilit rol oynayan Roh Tae-moon’u mobil birimin yeni şefi olarak görevlendirdi.

Akıllı telefon sektöründe sıkı bir rekabetle karşı karşıya olan Samsung, yeni stratejilerle rakiplerinin önüne geçmek için Roh Tae-moon'a güveniyor. Daha önce Galaxy markası için geliştirme yöneticisi olarak görev yapan 52 yaşındaki Roh, bundan sonra Samsung’un mobil birimine liderlik edecek.

Bu arada, Aralık 2015’ten bu yana Samsung’un mobil biriminin CEO’luğunu yapan Koh Dong-Jin, hem mobil birimi hem de ağ donanımını içeren IT&Mobile bölümünü denetlemeye devam edecek. Samsung’un yönetim kademesinde yaptığı bu değişiklik, Huawei ve Xiaomi gibi Çinli rakiplerini savuşturmak için çok daha agresif bir politika izlemesini sağlayabilir.

Samsung, Huawei ve Xiaomi ile daha sert bir rekabet için stratejisini değiştiriyor

Samsung, hala dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda; ancak Huawei, ABD’nin yaklaşık bir senedir uyguladığı ambargolara rağmen Güney Koreli şirketle arasındaki mesafeyi kapatmaya devam ediyor. Mayıs 2019'da ABD tarafından kara listeye alınan Çinli teknoloji devi Huawei, geride bıraktığımız yıl toplam 240 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Huawei Başkanı Eric Xu ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Donald Trump hükümetinin önlerine koyduğu tüm zorluklara rağmen, 2019'da yıllık yüzde 18 artışla 850 milyar yuan (121.72 milyar dolar) gelir elde ettiklerini söylemişti.

Öte yandan Samsung, 11 Şubat’ta ABD’nin San Francisco kentinde düzenleyeceği Unpacked 2020 etkinliğinde yeni amiral gemisi serisi Galaxy S20’yi gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Söz konusu lansmanda, Galaxy S20, S20+, S20 5G, S20+ 5G ve S20 Ultra 5G olmak üzere tam beş farklı modelin tanıtılmasını bekliyoruz. Galaxy S20 serisinde görmeyi beklediğimiz tüm özelliklere buradan ulaşabilirsiniz.