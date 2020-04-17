Samsung Mobil İşlemci Pazarında Apple’ı Geride Bıraktı

Samsung, 2019’dan toplanan verilere göre mobil işlemci pazarında Apple’ı geride bırakarak en büyük üçüncü mobil yonga üreticisi oldu. Birinci sırada ise hala Qualcomm bulunuyor.

Son günlerde eleştirilerin de etkisiyle adını daha sık duyduğumuz Exynos yonga setleri, Samsung'un küresel mobil işlemci pazarında Apple’ı geçerek dünyanın en büyük üçüncü mobil yonga üreticisi olmasını sağladı. Counterpoint Research tarafından 2019 yılına ait telefon üretim hacmine göre hazırlanan verilerde Samsung’un Apple’ı geçtiği görülüyor.

Counterpoint Research’ün bir diğer dikkat çeken verisi ise Samsung ve Huawei’nin 2019’de pazar hacmini büyüten tek yonga seti üreticileri olmaları. Özellikle Huawei’nin ABD ile olan anlaşmazlığı düşünülürse, bu durum şirket için gerçekten büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Bildiğiniz gibi Huawei, tamamen kendine ait olan HiSilicon şirketinin bünyesinde Kirin yonga setlerini üretiyor. Şirket, yonga seti pazarında yüzde 2,5’lik büyümeyle en çok büyüme kaydeden şirket oldu. Onu yüzde 2,2’lik büyümeyle Samsung takip ederken diğer büyük yonga seti üreticileri ise küçülmeye gitmiş görünüyor.

Büyük pay hala Qualcomm’un

Dünyanın en büyük yonga seti üreticilerinin başında gelen Qualcomm, 2018’e göre yüzde 1,6’lık küçülme yaşamış olsa da yüzde 33,4’le hala piyasanın lideri konumunda. Qualcomm’u yüzde 24,6’yla MediaTek takip ederken, Samsung’un yüzde 14,1’lik bir pazar payı elde ettiğini görüyoruz. Apple ise, 2019’da yüzde -0,5’lik bir küçülmeyle pazar payının yüzde 13,1’ini alabilmiş. Yükselişte olan Huawei’nin (HiSilicon) ise yüzde 11,7’ye kadar çıktığı gözlemleniyor.

Samsung ve Huawei 5G’den kazandı

Counterpoint Research’e göre Samsung ve Huawei’nin toplamda yüzde 4,7’lik büyüme kaydetmelerinin başlıca nedeni 5G pazarındaki yükselişleri. Her iki şirket de 5G’yi tüm müşterileriyle buluşturmak için milyarlarca dolarlık Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdi. Bu noktada 5G’yi amiral gemisi olmayan telefonlara dahi sunan şirketler, Qualcomm gibi rakiplerine karşı avantaj elde etti.