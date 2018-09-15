Dj Koh, Galaxy S10'da Önemli Değişiklikler Olacağını Söyledi

Samsung Galaxy S10 serisi, son günlerde ortaya çıkan pek çok detayla adından bolca bahsettirmeyi başardı. Seri ile ilgili son açıklama ise Samsung Mobile CEO'su Dj Koh'dan geldi.

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S10 ile ilgili pek çok bilgi ortaya çıktı. Özellikle Galaxy S10'un sahip olacağı iddia edilen kameralar büyük ilgi gördü. Gelen haberlere göre Galaxy S10, üç farklı versiyona sahip olacak ve tüm modeller 12MP’lik bir geniş açı kamera ile 16MP’lik bir süper geniş açı kameraya sahip olacak. Galaxy S10 Plus ise bu kameralara ek olarak 3. bir kamerayı bünyesinde barındıracak.

Bu kamera detaylarının dışında en çok merak edilen konulardan biri ise telefonların tasarımı oldu. Samsung, telefonların tasarımı konusunda Galaxy S9 serisi ile hayal kırıklığı yaratmıştı ve son dönemde pek çok üreticinin tasarım konusunda attığı dev adımlar Samsung cephesinden de beklentiyi artırıyor. Bu konuda beklenen açıklama ise Samsung Mobile CEO'su Dj Koh'dan geldi.

Dj Koh, yaptığı açıklamada Galaxy S10 serisinin özellikle genel görünümünde önemli yenilikler yapılacağını ve en az bir 'tamamen yeni' renk seçeneği de olacağını belirtti. Bu açıklama üzerine bu 'tamamen yeni' rengin yeşil tonlarında bir renk olacağı da konuşulmaya başlandı. Seri için ön plana çıkan diğer dört renk seçeneği ise siyah, beyaz, pembe ve gümüş olarak belirlendi. Tasarıma dair gerçekleştirileceği düşünülen bir diğer değişiklik ise çerçevelerin biraz daha küçülecek olması ancak bu da henüz kesinleşmiş değil.

Samsung'un Galaxy S10 ailesini 2019'un ilk çeyreğinde, Barselona merkezli MWC fuarında tanıtması bekleniyor.