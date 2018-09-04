Samsung, Katlanabilir Akıllı Telefon İçin Tarih Verdi

Samsung, dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sunmaya çok yaklaştı. Samsung Mobile CEO'su DJ Koh, katlanabilir akıllı telefonun lansmanı için tarih verdi.

CNBC'ye son derece önemli açıklamalarda bulunan Samsung Mobile CEO’su DJ Koh, uzun süredir merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonun lansmanı için de tarih verdi. Koh, katlanabilir akıllı telefonun neredeyse tamamlandığını söylerken yılın ilerleyen aylarında cihazın tüketicilerin beğenisine sunulacağını sözlerine ekledi.

Şu ana kadar ortaya çıkan tüm sızıntılar Samsung’un katlanabilir akıllı telefonunu 2019 yılının başında tanıtacağını söylüyordu. Hatta bunun için Galaxy S10 lansmanının öne alınacağı dahi konuşuluyordu. Fakat DJ Koh, verdiği demeç ile bu söylentileri boşa çıkardı ve katlanabilir Samsung akıllı telefonun 2018 yılı içinde tanıtılacağını söyledi.

Koh, lansman için net bir tarih vermekten kaçındı fakat cihazın SDC 2018’de (Samsung Geliştiriciler Konferansı) tanıtılabileceğini söyledi. SDC 2018, 7-8 Kasım tarihlerinde Birleşik Devletler’in San Francisco şehrinde düzenlenecek. Koh, cihazın nasıl adlandırılacağını da söylememek konusunda kararlıydı.

Koh, söz konusu katlanabilir akıllı telefonun açık olduğu durumda neredeyse tüm önemli işlevleri gerçekleştirebileceğini söylerken, cihazın katlı olmayan haldeyken tabletler ile birebir aynı deneyimi sunması halinde tüketicilerin cihazı alması için bir neden olmayacağını, tüketicilerin ‘Samsung bu yüzden bunu yapmış.’ diyecekleri bir ürün sunmak istediklerini dile getirdi.