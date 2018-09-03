Samsung Galaxy Watch Kullanıcıları İçin En İyi 5 Uygulama

Samsung'un en son çıkan akıllı saati Galaxy Watch için en kullanışlı 5 uygulamayı listeledik.

Samsung’un yeni akıllı saati Galaxy Watch, bir önceki S3 cihazından çok farklı olmasa da gelişmiş özellikleri ile farklı bir deneyim sunuyor. Akıllı saat için özel olarak geliştirilmiş olan bazı uygulamalar sayesinde Galaxy Watch, piyasanın en iyi akıllı saatlerinden biri haline geldi.

Galaxy Watch kullanıcıları için en iyi 5 uygulama olarak derlediğimiz listedeki tüm uygulamaları, Samsung’un Galaxy Apps mağazasından indirebilirsiniz.

1. Facer

Neredeyse her kullanıcı, akıllı saatini daha kişiselleştirilmiş olarak kullanmayı seviyor. Bunun için de piyasada bulunabilecek en iyi uygulamalardan biri olan Facer, farklı arayüzlere erişmenizi kolaylaştırıyor. Uygulama sayesinde dünyanın çeşitli yerlerindeki kullanıcılar tarafından oluşturulan 30.000'in üzerinde arayüzden birini ya da kendi oluşturduğunuz bir arayüzü kullanmanız mümkün.

2. Spotify

Spotify, günümüzde en çok kullanılan müzik platformlarından biri olabilir. Akıllı saatler için oldukça güzel geliştirilmiş uygulaması sayesinde, yanınızda telefon taşımadan da müziğin tadını çıkarabilirsiniz.

3. Here WeGo

Here WeGo'nun, giyilebilir cihazlar için en iyi navigasyon uygulamalarından biri olmasının en büyük nedeni telefondan bağımsız olarak kullanılabilmesi olabilir. Haritaların daha önceden önbelleğe alınması ile, telefonunuz yanınızda olmadan kullanmaya başlayabilirsiniz.

4. Flipboard

Aslında akıllı saatlerden haber okumak oldukça zor. Bu yüzden Flipboard, başlıkları ve özetleri düzenlenmiş bir şekilde haber takibini sağlıyor. İsterseniz içeriğe girip detaylı bir şekilde incelemenize de izin veriyor.

5. Find My Car

Park ettiği yeri hatırlamayanlar için yaratılmış küçük ama hayat kurtarıcı bir uygulama. Find My Car, oldukça basit bir şekilde cihazınızdaki yerleşik GPS'i kullanarak arabanızı bulabiliyor ve ne kadar uzakta olduğunu gösterebiliyor. Bunun dışında uygulama, bilinmeyen alanlara park ederken daha fazla bilgi içeren sesli notlar almanıza da olanak sağlıyor.