Samsung, Önümüzdeki Hafta Yeni M Serisi Cihazını Çıkaracak

Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından bir tanesi olan Mukul Sharma, Samsung'un M serisine yeni bir telefon ekleyeceğini söyledi. Sharma, ayrıca telefonun ekranının da bir hayli büyük olacağını dile getirdi.

Akıllı telefon dünyasında Android kanadının en güçlü oyuncularından bir tanesi, hatta belki de birincisi olan Samsung ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Akıllı telefonlar konusunda güvenilir kaynaklardan bir tanesi olan Mukul Sharma (@stufflistings), Samsung'un önümüzdeki hafta yeni serisini çıkaracağını duyurdu.

Mukul Sharma'ya göre Samsung, yeni M serisini önümüzdeki hafta Hindistan pazarında satışa sunacak. Sharma, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak yeni cihazın oldukça büyük bir ekrana sahip olacağını söyledi.

Samsung, yeni M serisi akıllı telefonunu önümüzdeki hafta çıkaracak

(Galaxy M12 render)

Büyük ekranına ek olarak büyük bir de bataryayla birlikte gelmesi beklenen cihazla ilgili henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. Playfuldroid'de yer alan habere göre Samsung'un önümüzdeki hafta çıkaracağı bu cihazın Galaxy M12 olma ihtimali bulunmuyor.

Kısa bir süre içerisinde çıkması beklenen Galaxy M12'nin söz konusu cihaz olmamasına sebep olarak ise ekran konusu gösteriliyor. Galaxy M12'nin standart sayılabilecek 6,5 inç ila 6,7 inçlik ekranlarla gelmesi bekleniyor. Mukul Sharma ise yeni M serisi cihazın oldukça büyük bir ekrana sahip olacağını ifade ediyor.

Daha önce Geekbench'te listelenen ve CAD render görselleri ortaya çıkan Galaxy M12'nin 6,7 inçlik HD+ çözünürlüklü Infinity-V AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Exynos 850 yonga setinden gücünü alacak olan orta segmentte yer alan bu telefonun 3 GB RAM'e sahip olması ve işletim sistemi tarafında da Android 11 kullanacağı tahmin ediliyor.

Mukul Sharma'nın bahsettiği M serisinin yeni üyesiyle ilgili olarak ise henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.