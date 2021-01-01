Galaxy S21 Ailesinde microSD Kart Desteği Bulunmayacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtılacak yeni Galaxy S21 amiral gemisi ailesinde microSD kart desteğinin bulunmayacağı iddia edildi. Cihazların 14 Ocak 2021 günü düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Yeni yıla girmemizle birlikte akıllı telefon üreticilerinin yakın zamanda piyasaya süreceği telefonlarıyla ilgili yeni bilgiler de gelmeye başladı. Yayınlanan yeni bir rapora göreyse Güney Kore merkezli Samsung, önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Galaxy S21'de microSD kart desteği sunmayacak.

Yeni Galaxy S ailesinin, Note serisinin en iyi özelliği olan S Pen desteğiyle birlikte geleceğini daha önceki sızıntılardan biliyorduk. Ancak görünüşe göre yeni seri, orijinal Galaxy Note20'nin en kötü özelliklerinden biri olan genişletilemeyen depolama alanını da beraberinde getirecek. Üstelik bu durum sadece standart model için değil, serideki tüm telefonlar için geçerli olacak.

Yeni Samsung Galaxy S serisi, genişletilebilir depolama alanına sahip olmayacak:

Yeni Samsung Galaxy S serisinin genişletilebilir depolama alanına sahip olmayacağı daha önce de iddia edilmişti. Sektöre yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galaxy S21 ve S21 Plus cihaz kullanıcıları 256 GB'lık dahili depolamayla yetinmek zorunda kalırken, Galaxy S21 Ultra sahipleri ise 512 GB dahili depolamanın ötesine geçemeyecek.

Yakında tanıtılacak Galaxy S21 ailesiyle ilgili kötü haberler bununla sınırlı değil. Bildiğiniz gibi yeni Galaxy S'ler kutusunda şarj cihazı olmadan satışa çıkacak ve kullanıcılar şarj cihazı almak için ekstra ücret ödemek zorunda kalacak. Ancak bir kaynak, Samsung'un bazı bölgelerde Galaxy S21'leri şarj cihazıyla birlikte satışa sunacağını söylüyor. Bu durum daha önce Apple'ın başına da gelmişti.

Yeni nesil Samsung Galaxy S serisinin, 14 Ocak 2021 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Giriş seviyesi modelin 849 euro (7.663 TL + vergiler), Ultra modelinin ise 1.3496 euroluk (12.176 TL + vergiler) bir fiyat etiketine sahip olacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.