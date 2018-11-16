Samsung, Işık Sensörleri Olmadan Otomatik Parlaklık Sunuyor

Otomatik parlaklık özelliği, sensörler aracılığı ile bulunduğunuz ortamın ışık miktarına göre telefon ekranınızın ışığını otomatik olarak ayarlayan bir özelliktir.

Otomatik ekran parlaklığı özelliği çoğu kullanıcı için işe yarar bir özelliktir. Fakat bazı akıllı telefonlar bu özelliğe sahip olmak için gerekli donanıma sahip değildir. Fakat Samsung, gerekli sensörlere sahip olmayan telefonlara ön kamerayı kullanarak bu özelliği eklemenin bir yolunu buldu.

Akıllı telefonlar, çevrenizdeki ışığı belirlemek için ışık sensörlerini kullanır ve ekran parlaklığınızı bu ışığa göre otomatik ayarlayabilir. Bu da sadece kullanım deneyimini geliştirmez, aynı zamanda pil tasarrufu da sağlar. Samsung Galaxy J8 cep telefonunda, ön kamera sayesinde otomatik parlaklık ayarı yapılabiliyor. Sensör olmadan otomatik parlaklığı nasıl ayarladığı konusuna gelince de, telefon kilidini her açtığınızda ön kamera otomatik olarak bir fotoğraf çekiyor ve parlaklığa göre ekran ışığını otomatik ayarlayabiliyor. Çekilen fotoğraflar ise depolanmadan otomatik olarak siliniyor.

Fakat telefonunuzu yeni aldığınızda bu özellik tam olarak çalışmayabilir. Çünkü telefon, otomatik ışığı ayarlayabilmesi için, kullanıcıların farklı ışık koşullarına sahip ortamda ekran ışığını manuel olarak ayarlamasını bekleyecek. Eğer telefon yeteri kadar ortam-ışık değerlerine sahip olursa, otomatik olarak parlaklığı ayarlamaya başlayacak. Samsung'un Galaxy J8 modelinden başka hangi telefonların bu özelliğie sahip olacağı ise henüz belli değil.