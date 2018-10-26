Geçtiğimiz aylarda 'Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı' görevinden ayrılan Tansu Yeğen, UiPath Türkiye'nin Genel Müdür oldu.

Son 25 yıldır hem ülkemizde hem de Almanya ve Ukrayna'daki telekominikasyon alanında önemli çalışmalara imza atan Tansu Yeğen; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Kulpreet Singh'in açıklamalarıyla UiPath'e katılmış oldu.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Singh, şunları söyledi: "Tansu’nun 10 kişilik tecrübeli ekibi ile faaliyetlerimizin Türkiye’de de başlatmış olmasından dolayı heyecan duyuyoruz, kendisi hem özel ve kamu sektöründeki müşterilerimizle hem de iş ortaklarımızla verimli işbirlikleri kurmamızı sağlayacak."

Yeni göreviyle ilgili oldukça heyecanlı olduğunu belirten Yeğen, ülkemizde bilgi teknolojileri ve danışmanlık şirketlerine çözüm sunan önemli bir şirketin sorumlusu olduğunu belirtti.

Yeğen'in açıklamaları şu şekilde:

"Ülkemizdeki kurumlar verimliliklerini artırmak, çalışanlarının memnuniyetini artırmak ve dijital dönüşümlerini hızlandırmak için devamlı yeni çözümler değerlendiriyorlar. Ekibimle birlikte özel ve kamu sektöründeki kurumlarla yakın çalışarak, UiPath’in Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zeka teknolojisi sayesinde öncelikle tekrarlanan süreçlerinin yazılım robotları tarafından yapılmasını sağlayacağız. Bu sayede kurumların hızlanmasına, çalışan memnuniyetlerinin artmasına ve masraflarının da azalmasına destek olacağız."

Dünya çapında 1800'e yakın özel ve kamu kurumuyla çözüm ortaklığı yapan UiPath, şu an 250.000'den fazla sertifikalı uzmana sahip ve 2005'te ilk kez faaliyet gösterdiği Romanya'nın dışında 14 farklı ülkede faaliyetlerini sürdürüyor.