Samsung Türkiye'den iPhone Xs İçin Sert Gönderme

iPhone Xs tanıtımının hemen ardından bir tweet paylaşan Samsung Türkiye, Galaxy Note9'un özelliklerini sıraladıktan sonra 'tartışma sona ermiştir.' diyerek Apple'ın kendilerine rakip olamayacak bir telefon tanıttığını ima etti.

Apple, günümüzden yaklaşık 4 yıl önce iPhone 6’yı tanıttığında herkes bu metal gövdeli sade ve şık telefona hayran kalmıştı. Fakat Apple, bu şık tasarımı sonraki 3 modelinde daha kullanınca Apple fanatiklerinin fazlasıyla tepkisine maruz kaldı. Cupertino merkezli şirket, geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone X ile yeni bir tasarım anlayışını gün yüzüne çıkardı. Bu durum, uzun yıllardır aynı tasarımı görmekten bıkan Apple severlerin fazlasıyla hoşuna gitti.

Fakat Apple, tasarım geliştirme konusundaki tembelliğini çiçeği burnunda akıllı telefonları iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR’da da gösterdi. Yepyeni donanım özellikleri ile tanıtılan cihazlar, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X ile birebir aynı tasarıma sahipler. Apple hayranlarınca hoş karşılanmayan bu durum, Apple’ın akıllı telefon endüstrisindeki rakipleri için ise şirkete karşı bir koz haline gelmiş durumda.

Apple’ın tasarımını değiştirmeme konusundaki ısrarı ile alay eden ilk şirket Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei oldu. ‘Bir şeyleri aynı tuttuğunuz için teşekkürler’ tweetiyle Apple’ın tasarımını aynı tutarak kendilerine avantaj sağladığını belirten şirket, yeni amiral gemisi Mate 20’nin gelecek ay çok daha üstün özelliklerle geleceğini belirtti.

Apple’ın en büyük rakibi konumunda bulunan Samsung ise yeni iPhone’ların yalnızca tasarımla değil, donanımlarıyla da sınıfta kaldığını belirtti. Galaxy Note9’da bulunan ‘’Sonsuz Ekran,Yenilenmiş S Pen, 4000 mAh Batarya, Su-karbon soğutuculu işlemci’’ özelliklerine vurgu yapan şirket, ‘Tartışma sona ermiştir.’ diyerek bir anlamda Apple’ın donanım konusunda yetersiz kaldığını ima etti.

Kodu akıllı telefon olduğunda donanımın her şey olmadığını biliyoruz. Fakat Apple’ın iPhone Xs’te iPhone X’a göre yeterli iyileştirmeleri yapıp yapmadığı gerçekten büyük bir soru işareti. Apple, batarya ömrünü 30 dakika iyileştirdiğini açıklasa da Samsung, 4000mAh gibi devasa bir pil sunuyor. Ayrıca su-karbon soğutuculu işlemci, özellikle konu oyunlar olduğunda Galaxy Note9’un iPhone’ların bir adım önünde yer almasını sağlayabilir.